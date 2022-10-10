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Havuz pozu tepki çekmişti! Survivor Batuhan Karacakaya'dan aşk paylaşımı ''Biri beni yakan...''

10.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Ayşe Aslan ile verdiği havuz pozuyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Batuhan Karacakaya, sevgilisiyle piknik alanından yeni bir paylaşım yaptı. Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Karacakaya, Ayşe Aslan'lı paylaşımına ''Biri benim yaktığım, biri beni yakan...'' notunu düştü.

Havuz pozu tepki çekmişti! Survivor Batuhan Karacakaya'dan aşk paylaşımı ''Biri beni yakan...''

Ayşe Aslan'la aşk yaşayan Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz pazar gününü sevgilisi ve ailesine ayırdı. Ayşe Aslan'a olan aşkını bir kere daha milyonlarla paylaşan Karacakaya'nın ''Biri benim yaktığım, biri beni yakan'' sözleri dikkat çekti.

Survivor Batuhan Karacakaya aşka geldi! ''Biri benim yaktığım, biri beni yakan...''

Survivor'da iki sezon peş peşe yarışarak, magazin aleminin dikkat çeken figürleri arasında yer alan yakışıklı oyuncu Batuhan Karacakaya, şimdilerde Ayşe Aslan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor.

İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih eden Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz günlerde Ayşe Aslan ile verdiği havuz pozuyla, sosyal medyada topa tutulmuştu. İkilinin, yatakta poz verdiğini düşünen sosyal medya kullanıcıları, ''Düşük bütçeli Mehmet Dinçerler'', ''Mahrem diye bir şey kaldı mı?'' ve ''Ahlak bekçiliği yaparken iyiydi'' gibi yorumlarda bulundu.

Havuz pozu tepki çekmişti! Survivor Batuhan Karacakaya'dan aşk paylaşımı ''Biri beni yakan...''

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Eleştiriler sonrası sessizliğini bozan ünlü oyuncu, söz konusu pozun yatakta değil, havuzda yüzme sonrası çekildiğini belirtti.

Batuhan Karacakaya, bir dönem Survivor yarışmasında tanıştığı Aleyna Çalışkan ile aşk yaşamıştı.

Havuz pozu tepki çekmişti! Survivor Batuhan Karacakaya'dan aşk paylaşımı ''Biri beni yakan...''

Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın plajdaki sarmaş dolaş pozu, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Havuz pozu tepki çekmişti! Survivor Batuhan Karacakaya'dan aşk paylaşımı ''Biri beni yakan...''

Batuhan Karacakaya, şimdilerde Gastronomi öğrencisi Ayşe Aslan ile birlikte.

Havuz pozu tepki çekmişti! Survivor Batuhan Karacakaya'dan aşk paylaşımı ''Biri beni yakan...''

Instagram'da 30 binden fazla takipçisi bulunan Ayşe Aslan, güzelliğiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Havuz pozu tepki çekmişti! Survivor Batuhan Karacakaya'dan aşk paylaşımı ''Biri beni yakan...''

Hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Ayşe Aslan'a, övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Havuz pozu tepki çekmişti! Survivor Batuhan Karacakaya'dan aşk paylaşımı ''Biri beni yakan...''


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survivor Batuhan Karacakaya sosyal medya magazin sevgilisi ünlü oyuncu
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