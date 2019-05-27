2015'ten bu yana bir ilk! Köpekbalığı 65 yaşındaki adamı yedi

Hawaii’de bu sene 6 köpekbalığı saldırısı gerçekleştiğini ifade eden yetkililer bunun 2015’ten bu yana ölümle sonuçlanan ilk vaka olduğunu dile getirdi.

Olaya tanık olan bir kişinin ihbarıyla kurtarma ekipleri adamı bulmak için jet ski ve helikopterle olay yerine ulaştı.

2018'de köpekbalığı saldırılarından hayatını kaybeden kişi sayısı 4.

Arabayla sahile gelirken yaralanma ve ölme ihtimalinin köpekbalığı saldırısında yaralanma ve ölme ihtimalinden çok daha fazla olduğunu belirten ISAF internet sitesinde yaptığı açıklamalarda şunları dile getiriyor:

“Köpekbalığı saldırıları küresel olarak yavaş ve kademeli bir artış gösteriyor. Bunun sebebi deniz ve okyanuslardaki insan sayısının artması. Ancak, ölümle sonuçlanan vaka sayısı tüm dünyada on yıllardır düşmeye devam ediyor. Acı gerçek şu ki; dünyadaki köpekbalığı popülasyonu, doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve aşırı avlanma sebebiyle büyük ölçüde azaldı. (...) Balıkçılık her yıl yaklaşık 100 milyon köpekbalığı ve kedibalığının öldürüyor.”

