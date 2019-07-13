Hayali, 2 yıldır resmettiği Eminem ile tanışmak

Edremit ilçesinde 20 yıldır ünlülerin resmini çizen ressam Metin Sönmez (37), son 2 yıldır dünyaca ünlü rapçi Eminem’in resimlerini çiziyor. Güre beldesinde yaşayan Sönmez, gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan ve 90’lı yılların sonunda 'Eminem' lakabıyla tanınan ünlü rap yıldızının kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi. Resme küçük yaşlardan beri merakı olduğunu ifade eden Metin Sönmez, “4-5 yaşlarından beri resme meraklıyım. Ailem de bunu fark etti ve beni sürekli destekledi. Lise dönemimde Eminem’i dinlemeye başladım ve mezun olunca da resme ağırlık verdim. Gelen sipariş resimler haricinde sürekli ünlülerin resimlerini çiziyorum. Önce Eminem parçaları eşliğinde bir kahve içer ve resim yapmaya bu şekilde devam ederim” dedi.

RESMİNİ EMENEM’E VERMEK İSTİYOR

Geçen yıllarda ilk kişisel sergisini Edremit’te açan ressam Metin Sönmez, uluslararası bir çapta da sergi açmak istediğini söyledi. Eminem’e nasıl ulaşacağını bilmese de, ona resmini vereceği günü hayal ettiğini söyleyen Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: