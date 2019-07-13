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Hayali, 2 yıldır resmettiği Eminem ile tanışmak

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde lise çağlarında hayranı olduğu rap şarkıcısı Eminem’in müzikleriyle 20 yıldır resim yapan ressam Metin Sönmez, son 2 yıldır ise ünlü şarkıcının resmini yapıyor. Sönmez’in hayali Eminem ile tanışıp, yaptığı resmini kendisine hediye edebilmek.

Edremit ilçesinde 20 yıldır ünlülerin resmini çizen ressam Metin Sönmez (37), son 2 yıldır dünyaca ünlü rapçi Eminem’in resimlerini çiziyor. Güre beldesinde yaşayan Sönmez, gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan ve 90’lı yılların sonunda 'Eminem' lakabıyla tanınan ünlü rap yıldızının kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi. Resme küçük yaşlardan beri merakı olduğunu ifade eden Metin Sönmez, “4-5 yaşlarından beri resme meraklıyım. Ailem de bunu fark etti ve beni sürekli destekledi. Lise dönemimde Eminem’i dinlemeye başladım ve mezun olunca da resme ağırlık verdim. Gelen sipariş resimler haricinde sürekli ünlülerin resimlerini çiziyorum. Önce Eminem parçaları eşliğinde bir kahve içer ve resim yapmaya bu şekilde devam ederim” dedi.

RESMİNİ EMENEM’E VERMEK İSTİYOR

Geçen yıllarda ilk kişisel sergisini Edremit’te açan ressam Metin Sönmez, uluslararası bir çapta da sergi açmak istediğini söyledi. Eminem’e nasıl ulaşacağını bilmese de, ona resmini vereceği günü hayal ettiğini söyleyen Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocukluğundan beri resim yapıyorum. Kendimi bu dalda geliştirdim. Herhangi bir resim eğitimi almadım. Genelde resim yaparken müzik dinlerim ve bu müzik hep Eminem parçaları olur. Ben Eminem resminin olduğu bu tabloyu, 2 yıl önce yapmaya başlamıştım. Resim yaparken dinlediğim Eminem parçaları, benim ilham kaynağım. Yapmış olduğum tabloyu kendisine takdim etmek istiyorum. Yaklaşık 2 yıldır bu tablo üzerine çalışıyorum. Detayları çok ve sürekli geliştiriyorum. Kafamda bir resim vardı. Onu oturtmak için bayağı bir uğraş verdim. Ama bitime yaklaştım. Şu an Amerika’da kendisi, ben Türkiye’deyim. Nasıl ulaşacağımı da bilmiyorum."

Metin Sönmez’in resmettiği ünlüler arasında Türkan Şoray, Hülya Avşar, Sonay Dikkaya, Acun Ilıcalı, Angelina Jolie, İbrahim Tatlıses ve Beyazıt Öztürk gibi isimler yer alıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Eminem

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