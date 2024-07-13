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'Hayali üniversite' skandalı! 168 ülkede 4 bin öğrencisi vardı... YÖK'ten açıklama: 1 yıl önce suç duyurusunda bulunuldu

13.07.2024 11:30
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Dünya üzerinde 168 ülkeden toplamda 4 bin öğrenciye uzaktan eğitim göstererek faaliyet veren Sırbistan'da bir üniversitesinin aslında hiç olmadığı haberi gündem yarattı. Üniversitenin 2 ila 4 bin euro eğitim ücreti alarak kayıtları gerçekleştirdiği ifade edilirken, sözde üniversitenin rektörünün de aslında lise mezunu olduğu iddia edildi. "Yeni Pazar Üniversitesi" adı altında faaliyet gösterdiği iddia edilen sahte üniversiteyle ilgili yaklaşık bir yıl önce suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

'Hayali üniversite' skandalı! 168 ülkede 4 bin öğrencisi vardı... YÖK'ten açıklama: 1 yıl önce suç duyurusunda bulunuldu

168 ülkede 4 bine yakın öğrenciye uzaktan eğitim verdiği iddia edilen üniversite sahte çıktı. Sırbistan'da üniversiteye kayıt olmak için 2-4 bin euro arasında ücretler ödeyenlerin diplomalarının sahte olduğunu tespit etmesiyle bazı mağdurlar konuyu CİMER'e şikayet ederken bazıları da davacı oldu.

SAHTE DİPLOMA İDDİASI

Adliyeye verilen suç duyurusunda üniversitenin rektörü olarak görünen A. İ.'nin devlet kurumlarını ve üniversiteleri taklit eden internet siteleri kurarak, kayıt olan insanlara sahte diploma verme suçlamasında bulunuldu.

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A.İ.'nin akademik bir kaydının bulunmadığı ve lise mezunu olduğu iddia edildi.

Söz konusu 'hayali üniversite' bir anda gündem yaratırken, konuyla ilgili YÖK'ten de açıklama geldi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Hayali Üniversite' haberleriyle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

Yurt dışında, kendi imkanlarıyla yükseköğretim görmek isteyen adayların YÖK'ün izni veya bilgisine ihtiyaçları olmadığı kaydedilerek, "Bununla birlikte yurt dışında üniversite okumak isteyen adaylar, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve insanların üniversite hayallerini suistimal eden, onları dolandıran kişi ve kurumların ağına düşmemeleri için Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın https://denklik.yok.gov.tr internet sayfasındaki bilgilendirmeler ile tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri ve ona göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olmaları önem arz etmektedir. Kurulumuz, yurt dışında öğrenim görmek isteyen vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla tanınan yükseköğretim kurumları listesini erişime açmış olup e-Devlet sorgulamalarında veya doğrudan kurulumuza başvurularda bu konuda bilgi alınabilmektedir" denildi.

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"BİLGİLENDİRMELER TİTİZLİKLE YAPILMAKTA"

YÖK'ün denklik birimi web sayfasında, kayıt dönemlerinden önce yurt dışında eğitim görmek isteyen adayları uyarıcı ve bilgilendirici açıklamaların yapıldığı aktarılan açıklamada, "Kurulumuz, yapmış olduğu bu bilgilendirmeler dışında, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı açıklama ve ilanlarla adayları kayıt yaptırmaya teşvik eden kişi ve kurumlara karşı faaliyetlerinin engellenmesi ve cezalandırılmaları için yetkili makamlara suç duyurusunda da bulunmaktadır. Nitekim bugünlerde haberlerde 'Yeni Pazar Üniversitesi' olarak yer alan suistimallere ilişkin, yaklaşık 1 yıl önce 17 Ağustos 2023 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunulmuştur. Kurulumuz bu konularda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve uyarıları titizlikle yapmakta ve gerekli hukuki yolları işletmektedir" ifadelerine yer verildi.

FDGS

Dolandırıcılar akademiyi hedef aldı: 168 ülkede 4 bin öğrencisi olan üniversite sahte çıktı! Rektörü bile lise mezunu... Dolandırıcılar akademiyi hedef aldı: 168 ülkede 4 bin öğrencisi olan üniversite sahte çıktı! Rektörü bile lise mezunu...

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
YÖK üniversite
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