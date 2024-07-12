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Dolandırıcılar akademiyi hedef aldı: 168 ülkede 4 bin öğrencisi olan üniversite sahte çıktı! Rektörü bile lise mezunu...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.07.2024 16:17
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Dünya üzerinde 168 ülkeden toplamda 4 bin öğrenciye uzaktan eğitim göstererek faaliyet veren Sırbistan'da bir üniversitesinin aslında hiç olmadığı ortaya çıktı. Sözde üniversitenin rektörünün de aslında lise mezunu olduğu iddia edildi. Üniversitenin 2 ila 4 bin euro eğitim ücreti alarak kayıtları gerçekleştirdiği ifade edilirken, mağdurlar İstanbul Anadolu Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılar akademiyi hedef aldı: 168 ülkede 4 bin öğrencisi olan üniversite sahte çıktı! Rektörü bile lise mezunu...

Dolandırıcılar bu sefer de akademiyi hedef aldı. Eşine az rastlanır olay Sırbistan'da gerçekleşti. 168 ülkede 4 bine yakın öğrenciye uzaktan eğitim verdiği iddia edilen üniversite sahte çıktı. NTV'nin haberine göre, üniversiteye kayıt olmak için 2-4 bin euro arasında ücretler ödeyenlerin diplomalarının sahte olduğunu tespit etmesiyle bazı mağdurlar konuyu CİMER'e şikayet ederken bazıları da davacı oldu.

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SAHTE DİPLOMA İDDİASI

Adliyeye verilen suç duyurusunda üniversitenin rektörü olarak görünen A. İ.'nin devlet kurumlarını ve üniversiteleri taklit eden internet siteleri kurarak, kayıt olan insanlara sahte diploma verme suçlamasında bulunuldu.

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"ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ LİSE MEZUNU!"

YP üniversitesi hakkında başlatılan soruşturmayla birçok skandal da ortaya döküldü. Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ'da faaliyet yürüttüğü öne sürülen üniversitenin rektörü olarak görülen Prof. Dr. A.İ.'nin akademik bir kaydının bulunmadığı ve lise mezunu olduğu iddia edildi.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Rektör Sırbistan üniversite dolandırıcı
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