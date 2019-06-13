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Hayalimdeki Köy filmi fragmanı yayınlandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 13.06.2019 12:01 | Son Güncelleme

Cüneyt Faruk Arkın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Hayalimdeki Köy filmi bu hafta vizyona giriyor. İşte Hayalimdeki Köy filminin fragmanı:

Cüneyt Faruk Arkın'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Eşref Kolçak, Nuri Alço, Hacı Ali Konuk, Levent Taşçı, Burçak Kabadayı ve Selahattin Taşdöğen ile oynadığı 'Hayalimdeki Köy'; komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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Anahtar Kelimeler:
sinema Hayalimdeki Köy

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