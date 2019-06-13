Hayalimdeki Köy filmi fragmanı yayınlandı

Cüneyt Faruk Arkın'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Eşref Kolçak, Nuri Alço, Hacı Ali Konuk, Levent Taşçı, Burçak Kabadayı ve Selahattin Taşdöğen ile oynadığı 'Hayalimdeki Köy'; komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
13 yaşındaki çocuğun azı dişi üreme organından çıktı!
Gece yarısı büyük panik! Komşuları kurtardı
İş arayanlara müjde! Dev şirket alım yapacak: Başvurular başladı
Antalya'da şaşırtan görüntü! 5 yıldızlı otellerin yanı başında...
Yemek borusundan çengelli iğne çıkardılar
Burayı görmek için dünyanın dört bir yanından geliyorlar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum