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Hayalindeki vücuda kavuşmak için servet harcadı! Estetik ameliyatlarından sonra tanımakta zorlanıyorlar

20.12.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss BumBum yarışmasından popülerleşen ve sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine kavuşan Debora Porto, hayallerindeki vücuda sahip olmak için 50 bin dolar (yaklaşık 872 bin TL) harcadığını itiraf etti. Yakın çevresinin kendisini tanımakta zorluk yaşadığını ifade eden Porto, değişimine devam edeceğini açıkladı.

Hayalindeki vücuda kavuşmak için servet harcadı! Estetik ameliyatlarından sonra tanımakta zorlanıyorlar

Fazla kiloları nedeniyle uzun yıllar boyunca olumsuz eleştirilere maruz kaldığını dile getiren Porto, görüşünü değiştirmek için diyet, egzersiz ve estetik operasyonlardan oluşan bir program hazırladı. OnlyFans üzerinden kendisine bir hesap oluşturan Porto, çevrimiçi uygulamalar sayesinde aylık abonelik ödemeleri sayesinde para kazanıyor.

Elde ettiği geliri kendisine yatırım yapmak için kullandığını dile getiren Porto, “Bir yıl önce OnlyFans’ta içerik üretmeye başladım ve kârımı kendime yatırmaya karar verdim” dedi. Porto, hayalindeki figürü elde etmek için bir egzersiz rejimini ve kısıtlı bir diyeti bir dizi ameliyat ve estetik tedaviyle birleştirdi.

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“TAKİPÇİLERİM EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIM OLDU”

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Sosyal medya hesabından bulunan yaklaşık 700 bin takipçisiyle değişim yolculuğunu paylaştığını ifade eden Porto, “Takipçilerim önemli bir destek grubuydu. Bu yeni yolculukta beraber deneyimlerimizi paylaştık. Birbirimize ilham verdik. Hepimiz için inanılmaz bir tecrübe oldu” dedi.

Fazla kiloların ve vücuttaki değişimlerin normal olduğunu dile getiren Porto, “Estetik operasyonların kimi durumlarda gerekli olduğunu düşünüyorum. Bence tüm kadınlar için bu durum normal ve her zaman kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

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