Hayalindeki vücuda kavuşmak için servet harcadı! Estetik ameliyatlarından sonra tanımakta zorlanıyorlar

Fazla kiloları nedeniyle uzun yıllar boyunca olumsuz eleştirilere maruz kaldığını dile getiren Porto, görüşünü değiştirmek için diyet, egzersiz ve estetik operasyonlardan oluşan bir program hazırladı. OnlyFans üzerinden kendisine bir hesap oluşturan Porto, çevrimiçi uygulamalar sayesinde aylık abonelik ödemeleri sayesinde para kazanıyor.

Elde ettiği geliri kendisine yatırım yapmak için kullandığını dile getiren Porto, “Bir yıl önce OnlyFans’ta içerik üretmeye başladım ve kârımı kendime yatırmaya karar verdim” dedi. Porto, hayalindeki figürü elde etmek için bir egzersiz rejimini ve kısıtlı bir diyeti bir dizi ameliyat ve estetik tedaviyle birleştirdi.

“TAKİPÇİLERİM EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIM OLDU”

Sosyal medya hesabından bulunan yaklaşık 700 bin takipçisiyle değişim yolculuğunu paylaştığını ifade eden Porto, “Takipçilerim önemli bir destek grubuydu. Bu yeni yolculukta beraber deneyimlerimizi paylaştık. Birbirimize ilham verdik. Hepimiz için inanılmaz bir tecrübe oldu” dedi.

Fazla kiloların ve vücuttaki değişimlerin normal olduğunu dile getiren Porto, “Estetik operasyonların kimi durumlarda gerekli olduğunu düşünüyorum. Bence tüm kadınlar için bu durum normal ve her zaman kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.



