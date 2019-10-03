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Hayalinizin işi olabilir! Ayda 9 bin lira maaşla dünyayı gezecek 2 kişi aranıyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

9 bin lira maaşla, 2020 yılı boyunca dünyayı gezip tatil yapacak ve tüm masrafları şirket tarafından karşılanacak iki kişi aranıyor. İşte bu harika işin detayları...

The Yacht Week ve The Ski Week, yılda 15 bin pound (105 bin TL) maaş ile iki personel aradığını duyurdu. Organizatörler tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı boyunca dünyayı gezip tatil yapacak “Resmi İçerik Yaratıcıları” arandığı açıklandı. Ayrıca işe alınacak olan personellerin tüm harcamaları da şirket tarafından karşılanacak.

TÜM MASRAFLAR ŞİRKETTEN

Dünyanın önde gelen denizcilik ve dağcılık etkinliklerinden The Yacht Week ve The Ski Week’in organizatörleri yeni açtıkları, “Resmi İçerik Yaratıcısı” pozisyonu için iki personel alımı yapılacak. İşe alınacak olan kişilerin 2020 yılı boyunca tüm masraflar şirketten olacak şekilde dünyayı gezecekleri belirtildi. İşte harika işin detayları...

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