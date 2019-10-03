Hayalinizin işi olabilir! Ayda 9 bin lira maaşla dünyayı gezecek 2 kişi aranıyor

The Yacht Week ve The Ski Week, yılda 15 bin pound (105 bin TL) maaş ile iki personel aradığını duyurdu. Organizatörler tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı boyunca dünyayı gezip tatil yapacak “Resmi İçerik Yaratıcıları” arandığı açıklandı. Ayrıca işe alınacak olan personellerin tüm harcamaları da şirket tarafından karşılanacak.

TÜM MASRAFLAR ŞİRKETTEN

Dünyanın önde gelen denizcilik ve dağcılık etkinliklerinden The Yacht Week ve The Ski Week’in organizatörleri yeni açtıkları, “Resmi İçerik Yaratıcısı” pozisyonu için iki personel alımı yapılacak. İşe alınacak olan kişilerin 2020 yılı boyunca tüm masraflar şirketten olacak şekilde dünyayı gezecekleri belirtildi. İşte harika işin detayları...



