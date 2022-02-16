Hayaller ve Hayatlar dizisi oyuncuları kimler? Hayaller ve Hayatlar dizisi konusu nedir, hangi kanalda yayınlanacak?

Pek çok başarılı ismi yer aldığı ve senaryosunu Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Hayaller ve Hayatlar dizisinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlandı. Büyük bir merakla beklenen diziden ilk fragman ve ilk kareler de geldi. Peki Hayaller ve Hayatlar dizisi oyuncuları kimler?

HAYALLER VE HAYATLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

17 Şubat'ta izleyici ile buluşacak olan dizide rol alacak oyuncular şöyle;

Özge Gürel,

Aybüke Pusat,

Melisa Aslı Pamuk,

Serkay Tütüncü,

Ekin Mert Daymaz,

Halil İbrahim Kurum,

Yeşim Ceren Bozoğlu,

Yusuf Çim.

HAYALLER VE HAYATLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide dört farklı kadının dört farklı hayatına odaklanılmakta. Ayrıca hayaller ve hayatın gerçekleri arasındaki sonsuz çatışmayı merkeze alan dizi, yaşamın içinden çarpıcı karakterleri ile izleyicisine heyecan dolu bir serüven vaat etmekte.

HAYALLER VE HAYATLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İstanbul'un köklü mahallelerinden birinde yaşayan dört genç kadının hayallerini gerçekleştirme çabasını ele alacak ve 13 bölüm sürecek olan Hayaller ve Hayatlar dizisinin çekimleri başlamıştı. Hayaller ve Hayatlar dizisi, dijital içerik platformu olan beIN CONNECT'te ve beIN ORIGINALS yapımla izleyiciye sunulacak.

