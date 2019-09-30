Hayallerinden film yaptı, festivallerde ödülleri topladı

Mardin’de çocukluğundan beri uçurtma ile uğraşan ve yaptığı uçurtmalar ile uluslararası bir çok festivale katılan uçurtma ustası ve fotoğraf sanatçısı Zahit Mungan’ın sevdası yönetmen Anıl Tokur tarafından 14 dakikalık kısa film haline getirilerek ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödül aldı. Mardin’de tarihi bir otelin damında gerçekleştirilen “Uçurtmanın peşinde” film galasına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

“Uçurtmanın peşinden koşmaya devam edeceğim”

Film ile ilgili açıklamalarda bulunan, uçurtma ustası ve sevdalısı Zahit Mungan “Bu film için çok mücadele ettik ve bir çok yerde ödül aldı. Dünyanın bir çok yerinde uçurtma festivalinde Türkiye’yi temsil ettim. Bu filmde benim hayatımda önemli olan 3 noktaya değinildi. İlerleyen zamanda internet ortamında yayınlanacak. Yüz yıllardır Mardin’de uçurtma uçuruluyor. Bende uçurtmamla damda büyüdüm. Benim için büyük bir sevda ve uçurtmanın peşinden koşmaya devam edeceğim. Bence herkes kendi uçurtmasını yağmalı ve uçurmalı” diye konuştu.