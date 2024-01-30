Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. 'Hayat arkadaşı mı?' yoksa 'hayatının aşkı mı?' sorusunun yanıtı bu filmde! 'Aşk Mevsimi' vizyona giriyor

    'Hayat arkadaşı mı?' yoksa 'hayatının aşkı mı?' sorusunun yanıtı bu filmde! 'Aşk Mevsimi' vizyona giriyor

    Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
    30.01.2024 13:13 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sinemaseverleri heyecanlandıran haber geldi. Aşk Mevsimi 2 Şubat'ta vizyona giriyor. Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker üstlendi. Bir Sugarworkz yapımı olan filmin senaryosu ise Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker tarafından birlikte kaleme alındı.

    Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrolü paylaştığı Aşk Mevsimi filmi Cuma günü vizyona giriyor.

    1

    ‘Şirin’ ile ‘Ali Yaman’ın Bozcaada’da başlayıp İstanbul’a uzanan, yıllar içerisinde git gide karmaşıklaşan hikayesinin anlatıldığı ‘Aşk Mevsimi’ için izleyiciler çok heyecanlı.

    İkisinin de farklı anlarda hissettiği aşk mevsimleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez.

    Buna rağmen büyük aşkı için çabalamaktan vazgeçmeyen Ali Yaman, bazen seyircilerin yüzünü güldürecek kimi zaman ise hüzünlendirecek.

    2

    Çünkü filmde herkesin hayatının bir dönemde karşılaşabileceği "Hayat arkadaşım mı yoksa hayatımın aşkı mı?" sorusunun cevabı aranıyor.

    Bu yanıyla 'Hayat arkadaşı mı?' yoksa 'hayatının aşkı mı?' sorularını sordurtan Aşk Mevsimi, tüm seyircilerin hayatından izler taşıyor.

    3

    Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosu da oldukça başarılı...

    Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

    Aşk Mevsimi Cuma günü sinemalarda!


    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Öğretmenin sakız cezası ülkeyi karıştırdı! Çengelli iğneyle deldiÖğretmenin sakız cezası ülkeyi karıştırdı! Çengelli iğneyle deldi
    Uçaktan kıyafetsiz indiler! 'Çok haklılar'Uçaktan kıyafetsiz indiler! 'Çok haklılar'
    Ortalamanın iki katı! "En büyük penislerden birine sahibim"Ortalamanın iki katı! "En büyük penislerden birine sahibim"
    Anahtar Kelimeler:
    Murat Şeker
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Hastanede suikast! Doktor, hemşire ve hasta kılığında girmişler...

    Hastanede suikast! Doktor, hemşire ve hasta kılığında girmişler...

    'Kişi başı 8 bin dolar!' Sosyal medyadan apaçık yayın yapıyorlar, grupta 14 bin katılımcı var: Tecavüz, kaçakçılık...

    'Kişi başı 8 bin dolar!' Sosyal medyadan apaçık yayın yapıyorlar, grupta 14 bin katılımcı var: Tecavüz, kaçakçılık...

    Kıyafeti uygunsuz bulundu! Spor salonundan kovuldu

    Kıyafeti uygunsuz bulundu! Spor salonundan kovuldu

    Ortalamanın iki katı! "En büyük penislerden birine sahibim"

    Ortalamanın iki katı! "En büyük penislerden birine sahibim"

    Aldatılan damadın düğün günü intikam planı!

    Aldatılan damadın düğün günü intikam planı!

    Adama saldırdılar! Canlı canlı etlerini koparttılar

    Adama saldırdılar! Canlı canlı etlerini koparttılar

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

    Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

    Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.