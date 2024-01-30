'Hayat arkadaşı mı?' yoksa 'hayatının aşkı mı?' sorusunun yanıtı bu filmde! 'Aşk Mevsimi' vizyona giriyor

Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrolü paylaştığı Aşk Mevsimi filmi Cuma günü vizyona giriyor.

‘Şirin’ ile ‘Ali Yaman’ın Bozcaada’da başlayıp İstanbul’a uzanan, yıllar içerisinde git gide karmaşıklaşan hikayesinin anlatıldığı ‘Aşk Mevsimi’ için izleyiciler çok heyecanlı.

İkisinin de farklı anlarda hissettiği aşk mevsimleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez.

Buna rağmen büyük aşkı için çabalamaktan vazgeçmeyen Ali Yaman, bazen seyircilerin yüzünü güldürecek kimi zaman ise hüzünlendirecek.

Çünkü filmde herkesin hayatının bir dönemde karşılaşabileceği "Hayat arkadaşım mı yoksa hayatımın aşkı mı?" sorusunun cevabı aranıyor.

Bu yanıyla 'Hayat arkadaşı mı?' yoksa 'hayatının aşkı mı?' sorularını sordurtan Aşk Mevsimi, tüm seyircilerin hayatından izler taşıyor.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosu da oldukça başarılı...

Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Aşk Mevsimi Cuma günü sinemalarda!







