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Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem saçlarını 3'e vurmuştu! Şimdi de...

28.12.2020 13:34 | Son Güncelleme:
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Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem saçlarını 3'e vurmuştu! Şimdi de...

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem'in son halini görenler gözlerine inanamadı. İpek Erdem 3 numara yaptırdığı saçlarını şimdi de boyadı.

Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakteriyle tanınan İpek Erdem son haliyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda saçlarını '3 numara' kestiren İpek Erdem, şimdi de saçlarını mor renge boyattı.

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36 yaşındaki Erdem'in bu halini görenler gözlerine inanamadı. İpek Erdem, geçtiğimiz aylarda içsel yolculuğa çıktığını açıklamıştı.

Hayat Bilgisi'nin 'Barbi'si İpek Erdem saçlarını 3'e vurdu! 'Barbi yaşayacak'Hayat Bilgisi'nin 'Barbi'si İpek Erdem saçlarını 3'e vurdu! 'Barbi yaşayacak'

'SAÇIMIN TELİNE SARI SÜRMEM DERKEN...'

Erdem açıklamasında "Son 15 senedir işimi daha iyi yapabilmek için normal çalışmalarıma, yaptığım işlere devam ederken bir taraftan kendime ve sağlığıma doğru yolculuğuma çıktım. Malum, tahmin edersiniz ki 18 yaşında bir ülkede tanınmak ve büyük bir bir etki yaratmak her halükarda çok sarsıcıydı. Saçımın teline sarı sürmem derken sarışın bir "Barbi" olmuştum.

BARBİE 2

Bittikten sonra da uzun bir süre uzaklaşmaya çalıştım ne yalan söyleyeyim. Ama uzun zamandır sarışın olmayı seviyor ve bir ülkeye "Barbi" lakabıyla çok da güzel, nahif, öğretici. Hele ki ustam, hayran olduğum oyuncu Perran Kutman ile güzel etki etmekten dolayı son derece mutlu ve memnunum" demişti.


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