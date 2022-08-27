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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral yıllara meydan okuyor! Pembe saçlarıyla dikkat çekti

27.08.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların efsane dizisi Hayat Bilgisi'ndeki rolüyle anılan Çisil Oral, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla göz önünde yer alıyor. Bir dönem, değişimiyle magazin gündeminde uzunca konuşulan Çisil Oral, bu defa pembe saçlarıyla dikkat çekti.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral yıllara meydan okuyor! Pembe saçlarıyla dikkat çekti

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yıllara meydan okuyor. Yıllar geçtikçe güzelleşen ünlülerden biri olan Çisil Oral, tarzıyla adından söz ettirdi.

PEMBE SAÇLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Seneler önce yayınlanan ve seyircilerin kalbinde yer edinen Hayat Bilgisi dizisindeki başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Çisil Oral, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral yıllara meydan okuyor! Pembe saçlarıyla dikkat çekti

Şimdilerde 43 yaşında olan Çisil Oral, sosyal medya tarafında oldukça aktif. Sık sık paylaşım yapan eski oyuncu, imajıyla dikkat çekti.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral yıllara meydan okuyor! Pembe saçlarıyla dikkat çekti

Sık sık imaj değiştiren Çisil Oral, son zamanlarda güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral yıllara meydan okuyor! Pembe saçlarıyla dikkat çekti

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral yıllara meydan okuyor! Pembe saçlarıyla dikkat çekti

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral yıllara meydan okuyor! Pembe saçlarıyla dikkat çekti

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral yıllara meydan okuyor! Pembe saçlarıyla dikkat çekti


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