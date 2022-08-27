Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral yıllara meydan okuyor! Pembe saçlarıyla dikkat çekti

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yıllara meydan okuyor. Yıllar geçtikçe güzelleşen ünlülerden biri olan Çisil Oral, tarzıyla adından söz ettirdi.
Seneler önce yayınlanan ve seyircilerin kalbinde yer edinen Hayat Bilgisi dizisindeki başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Çisil Oral, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.
Şimdilerde 43 yaşında olan Çisil Oral, sosyal medya tarafında oldukça aktif. Sık sık paylaşım yapan eski oyuncu, imajıyla dikkat çekti.
Sık sık imaj değiştiren Çisil Oral, son zamanlarda güzelliğiyle dikkat çekiyor.
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