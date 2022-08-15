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Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel paylaştı! "Yıllara meydan okuyorsun"

15.08.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perran Kutman, İpek Erdem ve Gökçe Bahadır gibi isimlerin oynadığı Hayat Bilgisi'nde Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazel uzun süredir ekranlardan uzakta. Hem tiyatro hem de seslendirme yapan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı son haliyle takipçilerinin dikkatini çekti.

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel paylaştı! "Yıllara meydan okuyorsun"

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinin oyuncularının son halleri sık sık merak konusu oluyor. Hayat Bilgisi'nde Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazel de merak edilen isimlerden biri.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan başarılı isim tiyatro ve seslendirme ile ilgileniyor. Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in son paylaşımı hayranlarından beğeni topladı.

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Seslendirme yaptığı anlardan bir paylaşım yapan Paşhan Yılmazel'e "Yıllarda meydan okuyorsun", "Hâlâ çok yakışıklısın" yorumları yağdı.

PAŞHAN YILMAZEL KİMDİR?

Paşhan Yılmazel, 31 Mart 1982 tarihinde Almanya, Berlin'de doğdu. Tam adı Paşhan Serkan Yılmazel'dir. 1985 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapan ailesi ile beraber İstanbul'a geldi. İlkokulu Zeytinburnu Faruk Timurtaş İlköğretim Okulu'unda okudu. Ardından İhsan Mermerci Lisesi'nden mezun oldu. 2002 yılında Haliç Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra da Akademi İstanbul, Radyo ve Televizyon bölümünü bitirdi. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalıştı.

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2003 - 2006 yılları arasında senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı 'Hayat Bilgisi' adlı dizide (Ortega Sedat) karakterini canlandırırken Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Kerem Kupacı, Ümit Erdim, Serhan Arslan ile beraber oynadı.

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Paşhan Yılmazel Çılgın Dershane sinema filmleri serisinde (Mojo) karakterini canlandırdı. 2008 yılındaki filmde Alp Kırşan, Berksan, Simge Tertemiz, Okan Karacan, Sevil Uyar, Ceyda Ateş, Ulaş Özer, Ozan Aydemir, Mustafa Topaloğlu, Sibel Tüzün ile birlikte rol aldılar.

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Paşhan Yılmazel hayat bilgisi
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