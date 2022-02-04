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Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali'si İlker Kalay yıllar reyting rekortmeni dizide ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

04.02.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Şerif Ali' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İlker Kalay, yıllar sonra reyting rekortmeni dizide ortaya çıktı.

Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali'si İlker Kalay yıllar reyting rekortmeni dizide ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

Efsane dizi Hayat Bilgisi ile geniş kitlelerce tanınan İlker Kalay, bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyordu. İlker Kalay'ın Yargı dizisinde oynadığını duyanlar şaşkına döndü.

Hayat Bilgisi'nin masum Şerif Ali'si İlker Kalay, Kanal D'nin iddialı yapımı Yargı dizisinde ortaya çıktı.

Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali'si İlker Kalay yıllar efsane dizide ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Doktor Niyazi karakterine hayat veren İlker Kalay, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.

Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali'si İlker Kalay yıllar efsane dizide ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

İlker Kalay, sevilen dizinin 18. bölümünde Uğur Aslan ile konuşurken görülüyor.

Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali'si İlker Kalay yıllar efsane dizide ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

İlker Kalay'ın Yargı paylaşımına yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Katil sen misin doğru söyle!'', ''Niyazi karakteri beni delirtti'' ve ''Bu işin sonunda kesin katil sen çıkacaksın'' gibi yorumlarda bulundu.

Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali'si İlker Kalay yıllar efsane dizide ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

Sosyal medyada epey aktif olan İlker Kalay, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali'si İlker Kalay yıllar efsane dizide ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

38 yaşındaki oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu.

Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali'si İlker Kalay yıllar efsane dizide ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

Sahne sanatları eğitimi alan Kalay, birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali'si İlker Kalay yıllar efsane dizide ortaya çıktı! Değişimi şoke etti


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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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