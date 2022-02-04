Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali'si İlker Kalay yıllar reyting rekortmeni dizide ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

Efsane dizi Hayat Bilgisi ile geniş kitlelerce tanınan İlker Kalay, bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyordu. İlker Kalay'ın Yargı dizisinde oynadığını duyanlar şaşkına döndü.

Hayat Bilgisi'nin masum Şerif Ali'si İlker Kalay, Kanal D'nin iddialı yapımı Yargı dizisinde ortaya çıktı.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Doktor Niyazi karakterine hayat veren İlker Kalay, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.

İlker Kalay, sevilen dizinin 18. bölümünde Uğur Aslan ile konuşurken görülüyor.

İlker Kalay'ın Yargı paylaşımına yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Katil sen misin doğru söyle!'', ''Niyazi karakteri beni delirtti'' ve ''Bu işin sonunda kesin katil sen çıkacaksın'' gibi yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada epey aktif olan İlker Kalay, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

38 yaşındaki oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu.

Sahne sanatları eğitimi alan Kalay, birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.



