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Hayat Bugün dizisinin Mert'i Utku Ateş kimdir, kaç yaşında? Utku Ateş Hayat Bugün kadrosunda

19.10.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Utku Ateş, Hayat Bugün dizisinde acil sorumlu hemşiresi Mert Biçer karakterine can verecek. Bu gelişmeyle beraber Utku Ateş'in hayatı ve biyografisi seyirciler tarafından merak edildi. Utku Ateş en son Cam Tavanlar dizisinde İskender adlı rolde oynamıştı. Peki, Hayat Bugün dizisinin Mert'i Utku Ateş kimdir, kaç yaşında? Utku Ateş Hayat Bugün kadrosunda...

Hayat Bugün dizisinin Mert'i Utku Ateş kimdir, kaç yaşında? Utku Ateş Hayat Bugün kadrosunda

Utku Ateş, Show Tv'nin yeni dizisi Hayat Bugün adlı hastane dizisinde yer alıyor. Utku Ateş birçok reklam filmi ve dizilerde başarılı rollere imza atmıştır. Başarılı oyuncu Utku Ateş'in yer alığı Hayat Bugün'de birçok ünlü isim yer alıyor. Peki, Utku Ateş kimdir, nereli? İşte merak edilenler...

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UTKU ATEŞ KİMDİR?

Utku Ateş 19 Nisan 1990 İstanbul doğumlu olup Oyuncu olarak tanınmaktadır. Üniversite eğitiminin yanı sıra özel bir kurumdan oyunculuk üzerine eğitim almıştır. İngilizce, Korece ve İspanyolca dillerini bilmektedir. Oyunculuk mesleğine birinci olarak Kurt Seyit ve Şura’da başlayan oyuncu, 2015 yılında Çilek Kokusu dizisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Utku Ateş, İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu’nun başrollerini paylaştığı Poyraz Karayel’de rol aldıktan sonra, 2017’de Hayat Sırları dizisinde izleyici karşısına çıktı. 2018’de Jet Sosyete’de konuk oyuncu olmasını da göz gerisi etmeyelim. Ege’nin Hamsisi dizisinde Rehber Sinan’ı canlandıran Utku Ateş, Demet Özdemir ve Can Yamanlı Erkenci Kuş’da ise Yiğit karakterine hayat verdi. 2019 üretimi ve takımında Burcu Biricik, Barış Arduç, Hatice Şendil üzere isimleri barındıran Kuzgun dizisinde oynadı. Gönül Dağı dizisinden ayrılma sebebi olarak gösterilen ve yayın hayatı kısa sürse de beğenilen Cam Tavanlar dizisinde İskender olarak karşımıza çıktı. 2020-2022 yılları ortasında Gönül Dağı dizisinde yer aldı.


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Show TV Utku Ateş Oyuncu burçin yaşında

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