Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. ''Hayatımı cehenneme çevirdi!'' Sapığı 10 gün boyunca evinin çatı katında saklanıp...

''Hayatımı cehenneme çevirdi!'' Sapığı 10 gün boyunca evinin çatı katında saklanıp...

08.08.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den 37 yaşındaki Hayley Smith, 29 yaşındaki Ben Gould ile bir arkadaşlık sitesinde tanıştıktan sonra tam bir yıl boyunca genç adamın tacizlerine maruz kaldı. Ancak genç adamın, bekar annenin çatı katında 10 gün boyunca saklanması bardağı taşıran son damla oldu.

''Hayatımı cehenneme çevirdi!'' Sapığı 10 gün boyunca evinin çatı katında saklanıp...

Ben Gould, bir arkadaşlık sitesinde tanıştığı Hayley Smith'i bir yıl boyunca korkunç bir tacize maruz bıraktı. Bekar bir anne olan Hayley Smith için işlerin çığırından çıktığı nokta, Gould'un 10 gün boyunca evinin çatı katında saklandığını öğrendiği an oldu.

KABUL ETMEDİ

İLİŞKİ2

İkili tanışmalarının ardından başlangıçta oldukça iyi anlaştılar ve Gould, Hayley'nin yanına bile taşındı. Ancak Hayley daha sonra ilişkiyi sonlandırdı, ancak Gould kararını kabul etmeyi reddetti.

10 GÜN SAKLANDI

Onu, bazıları köpeğini tehdit eden mesajlar ve aramalarla rahatsız etti. Evinin önünde dolanıp pencerelere taş fırlattı. Ancak en şoke edici eylemi, Hayley'nin Cornwall'daki evinin çatı katında on gün boyunca saklanmaktı.

SONUNDA YAKALANDI

FLÖRT1

Hayley, evde bir sorun olduğunu kızının bir mesajı üzerin anladı. Evi aramaları için polisleri çağırdı ama ilk seferde başarılı olamadılar. Bir süre sonra Gould sonunda yakalandı ve 20 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sağlıklı ilişkiler kurmak için terapi seansları alması ve 150 saat ücretsiz çalışması zorunlu tutularak cezası iki yıl askıya alındı.

TETİKTE YAŞADI

kadın3

Üç çocuk annesi bir kadın olan Hayley, aldığı cezanın asla kendisi ve çocuklarının yaşadığı bu zorlu süreç için yeterli olmadığını savundu. "Hayatımı cehenneme çevirdi. Günlerce evimde saklandığını bilmek tüylerimi diken diken ediyor.'' diyen talihsiz kadın, aylarca Gould tarafından takip edildiğini, çocuklarının ve köpeğinin güvenliğinden endişe duyduğunu ve nasıl tetikte yaşadığını anlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...
“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”
Bikinili pozlara doyamadı! Denize girerken paylaşınca...Bikinili pozlara doyamadı! Denize girerken paylaşınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

El ele ölüme atladılar! Doğum gününde canına kıyan baba...

El ele ölüme atladılar! Doğum gününde canına kıyan baba...

Sayısız dövmesi var! ''Özel bölgeme yaptırdıktan sonra...''

Sayısız dövmesi var! ''Özel bölgeme yaptırdıktan sonra...''

26 yaşında giydiği kirli bebek bezlerini satıyor ama...

26 yaşında giydiği kirli bebek bezlerini satıyor ama...

İlginizi Çekebilir

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.