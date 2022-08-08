''Hayatımı cehenneme çevirdi!'' Sapığı 10 gün boyunca evinin çatı katında saklanıp...

Ben Gould, bir arkadaşlık sitesinde tanıştığı Hayley Smith'i bir yıl boyunca korkunç bir tacize maruz bıraktı. Bekar bir anne olan Hayley Smith için işlerin çığırından çıktığı nokta, Gould'un 10 gün boyunca evinin çatı katında saklandığını öğrendiği an oldu.

KABUL ETMEDİ

İkili tanışmalarının ardından başlangıçta oldukça iyi anlaştılar ve Gould, Hayley'nin yanına bile taşındı. Ancak Hayley daha sonra ilişkiyi sonlandırdı, ancak Gould kararını kabul etmeyi reddetti.

10 GÜN SAKLANDI

Onu, bazıları köpeğini tehdit eden mesajlar ve aramalarla rahatsız etti. Evinin önünde dolanıp pencerelere taş fırlattı. Ancak en şoke edici eylemi, Hayley'nin Cornwall'daki evinin çatı katında on gün boyunca saklanmaktı.

SONUNDA YAKALANDI

Hayley, evde bir sorun olduğunu kızının bir mesajı üzerin anladı. Evi aramaları için polisleri çağırdı ama ilk seferde başarılı olamadılar. Bir süre sonra Gould sonunda yakalandı ve 20 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sağlıklı ilişkiler kurmak için terapi seansları alması ve 150 saat ücretsiz çalışması zorunlu tutularak cezası iki yıl askıya alındı.

TETİKTE YAŞADI

Üç çocuk annesi bir kadın olan Hayley, aldığı cezanın asla kendisi ve çocuklarının yaşadığı bu zorlu süreç için yeterli olmadığını savundu. "Hayatımı cehenneme çevirdi. Günlerce evimde saklandığını bilmek tüylerimi diken diken ediyor.'' diyen talihsiz kadın, aylarca Gould tarafından takip edildiğini, çocuklarının ve köpeğinin güvenliğinden endişe duyduğunu ve nasıl tetikte yaşadığını anlattı.



