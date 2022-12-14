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Hayatımın Şansı dizisi nerede çekiliyor? Hayatımın Şansı uyarlama mı? İlk bölüm bu akşam!

14.12.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatımın Şansı adlı yeni dizi bu akşam Fox Tv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Her çarşamba akşamı seyircisiyle buluşacak olan Hayatımın Şansı dizisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Dram türünü ele alan Hayatımın Şansı'nın yapımcılığını NTC Medya üstleniyor. Dizinin başrollerini ise Başrollerini Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar ve Erkan Avcı paylaşmaktadır. Peki, Hayatımın Şansı dizisi nerede çekiliyor? Hayatımın Şansı uyarlama mı? İlk bölüm bu akşam...

Hayatımın Şansı dizisi nerede çekiliyor? Hayatımın Şansı uyarlama mı? İlk bölüm bu akşam!

Ekranların yeni dizisi Hayatımın Şansı 14 Aralık Çarşamba akşamı ilk bölümü ile seyircilerin beğenisine sunulacak. Yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Hayatımın Şansı hakkındaki detaylar şimdiden sorgulanmaya başladı. Peki, Hayatımın Şansı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİ UYARLAMA MI, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hayatımın Şansı dizisi uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmayıp dizinin çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştiği bilinmektedir.

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HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NEDİR?

Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

hayatımın şansı kapak

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCULARI KİMLER?

Hayatımın Şansı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin ve Hale Soygazi yer alıyor.

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