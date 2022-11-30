Hayatımın Şansı ne zaman başlayacak? Hayatımın Şansı konusu ne, oyuncuları kimler?

FOX'un yeni dizisi Hayatımın Şansı'nın ilk tanıtımı büyük yankı uyandırdı. Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği ve temposu bölümden bölüme artacak olan Hayatımın Şansı dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

HAYATIMIN ŞANSI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hayatımın Şansı dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

HAYATAMIN ŞANSI OYUNCULARI KİMLER?

Hayatamın Şansı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin ve Hale Soygazi gibi isimler yer alıyor.

HAYATAMIN ŞANSI KONUSU NEDİR?

Hayatamın Şansı dizinin hikayesi ise şöyle: Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir.

Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır.

Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır…

