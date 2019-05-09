Hayatımızı kolaylaştıracak en ilginç 20 fikir!

Diyetinize bağlı kalmanıza yardımcı olmak için aslında iki kat daha fazla yediğinizi düşündürür.
Yemeğiniz yeteri kadar ısındığında size haber veren ısıya duyarlı tutacak.
Eklenen ses efektleriyle hiç bitmeyen bir balon patlatma deneyiminin keyfini çıkarmamızı sağlar.
Ellerinizi pantolonunun arkasında silebilirsiniz.
Bu cihaz, titreşimlerini burun kemiklerinize yönlendirerek burnunuzu istediğiniz gibi şekillendirmenize yardımcı olacaktır.
Sıcak yaz günlerinde ayaklarınızı serin tutar.
Elinizde bıçak olmadığında tostunuzu birkaç hareketle kolayca yağlayın.
Yere düşmeden uzun yolculuklarda uykuya dalmanıza yardımcı olur. Diğer yolcuların sizin nerede inmenin gerektiğini söyler böylelikle durağınızı kaçırmazsınız.
Yemek yaparken elinizi kesmemenize yardımcı olur.
En sevdiğiniz TV şovlarını izleyin, kafanızı rahatça dinlendirin.
Beklenmedik yağmurlarda ıslanmanızı önler.
Hapşırma ataklarında size yardımcı olmak için gün boyu yanınızdadır.
Büyük ekranlı akıllı telefonları kolayca taşımak için baş parmağınızın uzunluğunu uzatın.
Üç tuşlu kombinasyonu ile hızlı tuşlamanızı sağlar.
Artık sıcak yemeklerle dudakları yakmak yok.
Hiçbir şey bağlamak zorunda kalmadan ayağınıza dolanan esnek bir çift ayakkabı.
Artık kalabalık otobüste veya metroda bir koltuk bulmak için endişelenmenize gerek kalmayacak.
Neredeyse her şeyi yapabileceğiniz bir çift lastik eldiven.
Özel sütyene takılan geri sayım saatini bir nişan yüzüğünü takarak durdurabilirsin.
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