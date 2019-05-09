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Hayatımızı kolaylaştıracak en ilginç 20 fikir!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
EĞLENCE  | 09.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

Japonların, günlük hayatımızı kolaylaştıracak yenilikçi fikirlerine şaşırmamak elde değil.Yaratıcı zihinlerden gelen en ilginç fikirler serisini sizler için derledik, gelin beraber bakalım.

Hayatımızı kolaylaştıracak en ilginç 20 fikir!

20. Diyet yarım kase

20
Diyetinize bağlı kalmanıza yardımcı olmak için aslında iki kat daha fazla yediğinizi düşündürür.

19. Sıcaklığa duyarlı kapak tutucu

19
Yemeğiniz yeteri kadar ısındığında size haber veren ısıya duyarlı tutacak.

18. Bubble wrap anahtarlık

18
Eklenen ses efektleriyle hiç bitmeyen bir balon patlatma deneyiminin keyfini çıkarmamızı sağlar.

17. Peçeteli pantolon

17
Ellerinizi pantolonunun arkasında silebilirsiniz.

16. Kalkık burun

16
Bu cihaz, titreşimlerini burun kemiklerinize yönlendirerek burnunuzu istediğiniz gibi şekillendirmenize yardımcı olacaktır.

15. Klimalı ayakkabılar

115
Sıcak yaz günlerinde ayaklarınızı serin tutar.

14. Tereyağı çubuğu

14
Elinizde bıçak olmadığında tostunuzu birkaç hareketle kolayca yağlayın.

13. Uyumamızı kolaylaştıran şapka

13
Yere düşmeden uzun yolculuklarda uykuya dalmanıza yardımcı olur. Diğer yolcuların sizin nerede inmenin gerektiğini söyler böylelikle durağınızı kaçırmazsınız.

12. Kıyıcı el

12
Yemek yaparken elinizi kesmemenize yardımcı olur.

11. Ses alıcı yastık

11
En sevdiğiniz TV şovlarını izleyin, kafanızı rahatça dinlendirin.

10. Şemsiye kravat

10
Beklenmedik yağmurlarda ıslanmanızı önler.

9. Her zaman hazır mendil

99
Hapşırma ataklarında size yardımcı olmak için gün boyu yanınızdadır.

8. Başparmak uzantısı

88
Büyük ekranlı akıllı telefonları kolayca taşımak için baş parmağınızın uzunluğunu uzatın.

7. Tek tıklamayla ctrl + alt + del aracı

77
Üç tuşlu kombinasyonu ile hızlı tuşlamanızı sağlar.

6. Chopstick fan

66
Artık sıcak yemeklerle dudakları yakmak yok.

5. Bağcıksız ayakkabı

5
Hiçbir şey bağlamak zorunda kalmadan ayağınıza dolanan esnek bir çift ayakkabı.

4. Taşınabilir koltuk

4
Artık kalabalık otobüste veya metroda bir koltuk bulmak için endişelenmenize gerek kalmayacak.

3. Çok fonksiyonlu eldivenler

3
Neredeyse her şeyi yapabileceğiniz bir çift lastik eldiven.

2. Arkadaşlarına tam olarak nerede kaşındığını göster

2

1. Koca av sütyeni

1
Özel sütyene takılan geri sayım saatini bir nişan yüzüğünü takarak durdurabilirsin.


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