Hayatımızı kolaylaştıracak en ilginç 20 fikir!

20. Diyet yarım kase



Diyetinize bağlı kalmanıza yardımcı olmak için aslında iki kat daha fazla yediğinizi düşündürür.

19. Sıcaklığa duyarlı kapak tutucu



Yemeğiniz yeteri kadar ısındığında size haber veren ısıya duyarlı tutacak.

18. Bubble wrap anahtarlık



Eklenen ses efektleriyle hiç bitmeyen bir balon patlatma deneyiminin keyfini çıkarmamızı sağlar.

17. Peçeteli pantolon



Ellerinizi pantolonunun arkasında silebilirsiniz.

16. Kalkık burun



Bu cihaz, titreşimlerini burun kemiklerinize yönlendirerek burnunuzu istediğiniz gibi şekillendirmenize yardımcı olacaktır.

15. Klimalı ayakkabılar



Sıcak yaz günlerinde ayaklarınızı serin tutar.

14. Tereyağı çubuğu



Elinizde bıçak olmadığında tostunuzu birkaç hareketle kolayca yağlayın.

13. Uyumamızı kolaylaştıran şapka



Yere düşmeden uzun yolculuklarda uykuya dalmanıza yardımcı olur. Diğer yolcuların sizin nerede inmenin gerektiğini söyler böylelikle durağınızı kaçırmazsınız.

12. Kıyıcı el



Yemek yaparken elinizi kesmemenize yardımcı olur.

11. Ses alıcı yastık



En sevdiğiniz TV şovlarını izleyin, kafanızı rahatça dinlendirin.

10. Şemsiye kravat



Beklenmedik yağmurlarda ıslanmanızı önler.

9. Her zaman hazır mendil



Hapşırma ataklarında size yardımcı olmak için gün boyu yanınızdadır.

8. Başparmak uzantısı



Büyük ekranlı akıllı telefonları kolayca taşımak için baş parmağınızın uzunluğunu uzatın.