Hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın sevgilisi Luiza Ungerer'den ilk açıklama

Fransa'nın Nantes kulübünden Premier Lig ekibindeki Cardiff'e transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye götüren uçak Manş Denizi üzerinde radardan kaybolmuş. Aramalar sonucunda ise uçağın enkazına ve Sala'nın cesedine ulaşılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde düşen uçakta bulunan cesedin kendisine ait olduğu teşhis edilen Sala'nın sır gibi saklanan sevgilisi, Luiza Ungerer ortaya çıktı.

"HAYALİ PREMIER LİG'DE OYNAMAKTI"

Uzun yıllar Fransa'nın Nantes kadın voleybol takımında görev aldı şimdi ise Beziers Angels takımında oynayan Ungerer sessizliğini bozdu. Ungerer, Sala ile 2017'den beri ilişki yaşadıklarını ölümünden sonra ilk kez doğruladı.

31 yaşındaki Ungerer, Sala ile Fransa'da oynarken tanıştığını ve sosyal medya üzerinden sürekli mesajlaştıklarını ifade etti. Luiza Ungerer, "Bana Cardiff'le anlaştığını söylediğinde çok mutlu görünüyordu. Çünkü onun hayali, ona göre dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig'de oynamaktı. Onunla gurur duydum" dedi.

Luiza Ungerer, Sala ile son olarak onun ortadan kaybolduğu gün konuştuklarını ama konuşmanın içeriğiyle ilgili bir açıklama yapmak istemediğini de sözlerine ekledi. (CNN Türk)



