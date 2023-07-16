Hayatını kaybeden Tanju Tuncel'in huzurevindeki videosu ortaya çıktı! Sözleri herkesi üzdü

Bir süredir bakımevinde kalan usta sanatçı Tanju Tuncel hayatını kaybetti.

83 yaşında hayatını kaybeden Tanju Tuncel, bir süredir huzurevinde yaşıyordu.

Usta sanatçının huzurevindeki videosu ortaya çıktı. SnobMagazin'in haberine göre; Tuncel videoda şunları söyledi:

"Ben Tanju Tuncel... Burada çok mutluyum. Ama ne olursa olsun hepinizi arıyorum. Arada bir arkadaşlar geldiği zaman sanki hepinizle irtibat kurmuş gibi oluyorum. Yaşadığınız her nefesin kıymetini bilin."

Usta oyuncunun sözleri sosyal medyada gündem oldu. Tuncel'in sözleri duyanları üzdü.

Ata Demirer, filmlerinde birlikte rol aldığı Tanju Tuncel'in vefat haberinin ardından Instagram sayfasında "Hayatımda tanıdığım en naif, en kendine has insanlardan... Hani kimisi 'ben buradayım!' der, 'bana bakın!' der, 'ben!' der... o hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju Abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki..." demişti.

