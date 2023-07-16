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Hayatını kaybeden Tanju Tuncel'in huzurevindeki videosu ortaya çıktı! Sözleri herkesi üzdü

16.07.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3' başta olmak üzere birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan usta sanatçı Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir huzuevinde yaşayan usta sanatçının huzurevindeki videosu ortaya çıktı.

Bir süredir bakımevinde kalan usta sanatçı Tanju Tuncel hayatını kaybetti.

83 yaşında hayatını kaybeden Tanju Tuncel, bir süredir huzurevinde yaşıyordu.

Usta sanatçının huzurevindeki videosu ortaya çıktı. SnobMagazin'in haberine göre; Tuncel videoda şunları söyledi:

"Ben Tanju Tuncel... Burada çok mutluyum. Ama ne olursa olsun hepinizi arıyorum. Arada bir arkadaşlar geldiği zaman sanki hepinizle irtibat kurmuş gibi oluyorum. Yaşadığınız her nefesin kıymetini bilin."

Usta oyuncunun sözleri sosyal medyada gündem oldu. Tuncel'in sözleri duyanları üzdü.

Ekran Alıntısı

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Ata Demirer, filmlerinde birlikte rol aldığı Tanju Tuncel'in vefat haberinin ardından Instagram sayfasında "Hayatımda tanıdığım en naif, en kendine has insanlardan... Hani kimisi 'ben buradayım!' der, 'bana bakın!' der, 'ben!' der... o hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju Abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki..." demişti.

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