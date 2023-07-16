MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Solmaz Çiros düğünde kendinden geçti! Üzerine para yağdı

Solmaz Çiros düğünde kendinden geçti! Üzerine para yağdı

16.07.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla birlikte şöhrete kavuşan Solmaz Çiros çıktığı düğünlerde danslarıyla dikkat çekiyor. Kalça danslarıyla adından söz ettiren eski gelin adayı yine bir düğünde kendinden geçti.

Solmaz Çiros şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Seda Sayan'ın programıyla ünlü olan, son dönemde gerek aldığı kilolarla gerekse sınırları aştığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Solmaz Çiros düğünlere giderek şarkı söyleyip dans ediyor.

Düğünlerde sahne de alan Solmaz Çiros'un sahnede yaptığı danslar da olay oluyor.

Değişimiyle çok konuşulan eski gelin adayı son olarak Afyon'da çıktığı sahnede kalça danslarıyla yine adından söz ettirdi.

1

Dekoltesini bakın nasıl paylaştı! Tepki çekti Dekoltesini bakın nasıl paylaştı! Tepki çekti

4-5 dansözle birlikte sahnede olan Solmaz Çiros müzikle birlikte kendinden geçti. Solmaz Çiros'un dans ettiği anlarda ise üzerine para yağdı.

2
Solmaz'ı gören takipçileri "Bu işi biliyorsun", "Oynamak sana yakıyor" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huzurevindeki son videosu ortaya çıktı!Huzurevindeki son videosu ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Solmaz Çiros sosyal medya Seda Sayan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.