Solmaz Çiros düğünde kendinden geçti! Üzerine para yağdı

Solmaz Çiros şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Seda Sayan'ın programıyla ünlü olan, son dönemde gerek aldığı kilolarla gerekse sınırları aştığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Solmaz Çiros düğünlere giderek şarkı söyleyip dans ediyor.

Düğünlerde sahne de alan Solmaz Çiros'un sahnede yaptığı danslar da olay oluyor.

Değişimiyle çok konuşulan eski gelin adayı son olarak Afyon'da çıktığı sahnede kalça danslarıyla yine adından söz ettirdi.

4-5 dansözle birlikte sahnede olan Solmaz Çiros müzikle birlikte kendinden geçti. Solmaz Çiros'un dans ettiği anlarda ise üzerine para yağdı.



Solmaz'ı gören takipçileri "Bu işi biliyorsun", "Oynamak sana yakıyor" yorumlarında bulundu.

