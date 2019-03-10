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Hayatınızda mutlaka görmeniz gereken şehir Barselona’da keşfedilecek yerler

yolcu360 yolcu360
SEYAHAT  | 10.03.2019 13:04 | Son Güncelleme

Uzun sahilleri, film setini andıran sokakları ile Barselona İspanya’nın şüphesiz en güzel şehri. Zengin caddeleri ve hayran bırakan mimarisi ile içinde keşfedecek çok sayıda yer barındırıyor. Instagram’ın sevilen gezginlerinden Gezgininayakizleri - Cüneyt Durhan Barselona’da keşfettiği birbirinden güzel yeri rehber niteliğinde sizler için yazdı. Keyifli okumalar!

Hayatınızda mutlaka görmeniz gereken şehir Barselona’da keşfedilecek yerler
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-03-17 10:00:00
Barselona
2019-03-17 11:45:00
DÖNÜŞ
Barselona
2019-03-24 20:40:00
İstanbul Atatürk
2019-03-25 18:35:00
2389.06 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Atatürk
2019-03-17 14:45:00
Barselona
2019-03-17 22:35:00
DÖNÜŞ
Barselona
2019-03-24 23:40:00
İstanbul Atatürk
2019-03-25 11:05:00
2678.99 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Atatürk
2019-03-17 18:55:00
Barselona
2019-03-17 23:15:00
DÖNÜŞ
Barselona
2019-03-24 20:40:00
İstanbul Atatürk
2019-03-25 18:35:00
3823.89 TL
SATIN AL

İspanya’nın en güzel şehirlerinden birisi Barselona gezilecek yerler bakımından zengin bir şehir. Birbiriyle kesişen caddeleri, muhteşem müzeleri, bitmek bilmeyen Ünlü La Sagrada Famlia kilisesi, nefis tapası ve bir çok değeriyle dünyanın ilgi çeken destinasyonlarından birisi. Ülkemizden kolaylıkla ulaşım sağlayabileceğiniz Avrupa’nın mutlaka görülmesi gereken şehirlerinden birisi olan Barselona’da araç kiralayın zengin sokaklarını keşfedin. Katalan bölgesinde yer alan ve kendi dili olan Katalancayı konuşmaktadır Barcelona.

Barselona’da gezilecek yerler dediğimizde ilk akla gelen 1880 yılının başlarında inşaya başlanıp bir türlü tamamlanamayan La Sagrada Familia Kilisesi’dir. Şehrin sembolü olan ve her yerden görülebilen kiliseyi ünlü mimar Antoni Gaudi tasarlamış. Gaudi’nin Barcelona’da müze olarak kullanılan Casa Battlo ve Casa Mila diğer görülecek yerlerdir. Şehrin en önemli dikkat çeken mimarisiyse birbiriyle kesişen büyük caddeleridir. Bu caddelerin en dikkat çekenleri La Rambla ve Passeig de Gracia’dır. Turist akını olan bu iki caddede keyifle gezebilir, sokak sanatçılarını dinleyebilir ve sokak lezzetlerini deneyimleyebilirsiniz. İyi bir resim sergisi gezeri ve tablo severseniz mutlaka Picasso müzesini ziyaret etmenizi isterim. Picasso’ya ait muhteşem bir müze olduğunu belirtmeliyim.

Şehir merkezinde gezebileceğiniz ve iyi fotoğraf kareleri çıkarabileceğiniz Park Güell’i görmenizi öneririm. Çok güzel mimarisi olan keyifli bir yer. Bir deniz şehri olan Barselona kıyılarını da dolaşmanızı öneririm. Akdeniz havası alacağınız güzel bir sahil kenarı var. İspanya’ya gelipte bir futbol izlemeden olmaz derseniz La Liga’nın ve dünyanın en büyük kulüplerinden Barselona’yı izlemenizi ve muhteşem Nou Camp ambiyansını izlemenizi öneririm. Tibidabo dağının eteklerine yapılan lunaparkta biraz adrenalin yaşamak ve muhteşem bir kuşbakışı şehir izlemek isterseniz buraya gelmelisiniz.

Barselona’da ulaşımı kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Özellikle şehir dışında görülebilecek yerleri araç kiralayarak dolaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Yolcu360 sitesini ziyaret etmeniz. Şehir merkezinde bir çok yer yürüyüş mesafesinde olsa da yüksek kesimlere ve uzak mahallelere ulaşmak için ise kiralık araç kullanabilirsiniz. Ne yenir sözünün karşılığı kesinlikle tapastır. Bu muhteşem lezzeti yemeden şehirden ayrılmamanızı öneririm. Sokak lezzetlerinde de iyi bir restoranda deneyebilirsiniz. Katalan mutfağının en özel lezzetlerinden birisi olan Paella’da mutlaka denenmesi gerekenlerdendir. Midye ve karides gibi ürünlerin pilavla baharatla pişirilerek servis edilen nefis bir lezzet. Akdeniz kıyısında yer alan şehirde deniz ürünlerini de deneyebilirsiniz. Şarabın karışımıyla elde edilen edilen Sangria nefis bir içecektir. Yine Barselona’ya özgü köpüklü Cava şarabı diğer denenmesini önerebileceğim.

Barselona hayatınızda mutlaka görmelisiniz diyeceğim şehirlerden birisi. Kimine göre en iyi şehir kimine göre ben burada yaşarım diyebileceği güzellikte olan bu şehir eminim ki her ziyaretçisine keyifli anlar yaşatıyordur. 2-3 günlük bir gezinin yeterli olacağını düşünüyorum.

Keşfetmeniz dileğiyle..

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Anahtar Kelimeler:
Barcelona barselona gezilecek yerler

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