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Hayatta Her Şey Var'da şok itiraf! 'Kocam kız kardeşimle...'

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 06.12.2018 20:28 | Son Güncelleme

Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına şoke eden bir itiraf damga vurdu. Canlı yayına telefonla bağlanan bir kadın izleyici, kocasının kendisini kız kardeşiyle aldattığını açıkladı.

Hayatta Her Şey Var'da şok itiraf! 'Kocam kız kardeşimle...'

Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında telefonla bağlanan seyircilerin şaşırtan itirafları sürüyor. Beyaz TV'de programa bağlanan bir kadın izleyici aldatılma itirafı Nur Viral ve iletişim Uzmanı Canten Kaya'yı şoke etti.

İsmini vermek istemeyen kadın izleyici kocasının kendisini kız kardeşiyle aldattığını söyledi. Bunu sorduğunda kocasının ise 'Yaptım ne yapacaksın?' diye cevap verdiğini anlatan kadın izleyici, kız kardeşinden nefret ettiğini ve görüşmek istemediğini söyledi.

Stüdyodaki uzman iletişim Uzmanı Canten Kaya da genç kadına tavsiyelerde bulundu.

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