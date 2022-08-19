"Hayattan zevk almaya çalışıyorum" demişti! Mine Tugay son pozuyla büyüledi

Mine Tugay paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Tugay, bir takipçisinden gelen "Yasak Elma'da oyna" ifadesine, "Ya çok seviyorum böyle, oyuncuları belli projelerde görmek istiyorsunuz, anlıyorum bunu. Çok da güzel bir iş bu arada. Öyle bir rol olursa neden olmasın?" yanıtını vermişti. Paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Tugay, son pozuyla ilgi çekti.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

44 yaşındaki Mine Tugay son pozuyla büyüledi.

Takipçileri Tugay'a, "Bu güzellik halis mi?", "Canım ablam" gibi yorumlar gönderdi.

HAYATTAN ZEVK ALMAYA ÇALIŞIYORUM

Takipçileriyle soru-cevap etkinliğinde Tugay'a, "Bu kadar enerjik olmanızın altında bir motivasyon var mı?" diye soruldu.

Tugay ise bu soruya, "Hayat... Yani hayatta kalma güdüsüyle yaşamıyorum. Hayattan zevk almaya çalışıyorum. Bu arada her zaman da çok enerjik değilim." diye yanıt verdi.

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