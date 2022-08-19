MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Hayattan zevk almaya çalışıyorum" demişti! Mine Tugay son pozuyla büyüledi

"Hayattan zevk almaya çalışıyorum" demişti! Mine Tugay son pozuyla büyüledi

19.08.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca birçok yapımda rol alan ve oyunculuk alanında birden fazla ödüle sahip Mine Tugay, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tugay, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

"Hayattan zevk almaya çalışıyorum" demişti! Mine Tugay son pozuyla büyüledi

Mine Tugay paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Tugay, bir takipçisinden gelen "Yasak Elma'da oyna" ifadesine, "Ya çok seviyorum böyle, oyuncuları belli projelerde görmek istiyorsunuz, anlıyorum bunu. Çok da güzel bir iş bu arada. Öyle bir rol olursa neden olmasın?" yanıtını vermişti. Paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Tugay, son pozuyla ilgi çekti.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

44 yaşındaki Mine Tugay son pozuyla büyüledi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay güzelliğiyle büyüledi!

Takipçileri Tugay'a, "Bu güzellik halis mi?", "Canım ablam" gibi yorumlar gönderdi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay güzelliğiyle büyüledi!

HAYATTAN ZEVK ALMAYA ÇALIŞIYORUM

Takipçileriyle soru-cevap etkinliğinde Tugay'a, "Bu kadar enerjik olmanızın altında bir motivasyon var mı?" diye soruldu.

Ünlü oyuncu Mine Tugay güzelliğiyle büyüledi!

Tugay ise bu soruya, "Hayat... Yani hayatta kalma güdüsüyle yaşamıyorum. Hayattan zevk almaya çalışıyorum. Bu arada her zaman da çok enerjik değilim." diye yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü oyuncu Mine Tugay güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü oyuncu Mine Tugay güzelliğiyle büyüledi!

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (19.08.2022)

Akıllı telefonlarda fırsat

Elektrikli ev aletlerinde indirim

Skechers ayakkabı ve terlikler

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Siyah Kablosuz Kulaklık

Kırtasiyeden modaya okula dönüş fırsatları

Pazaryeri fırsat festivali ürünleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba iddia! 5000 TL emekli maaşını kabul etmeyince...Bomba iddia! 5000 TL emekli maaşını kabul etmeyince...
Kılıçdaroğlu'na '14. Cumhurbaşkanımız' deyince Şahan Gökbakar dayanamadı! "Gururla, hoşuna gide gide..."Kılıçdaroğlu'na '14. Cumhurbaşkanımız' deyince Şahan Gökbakar dayanamadı! "Gururla, hoşuna gide gide..."
Süper mini etekli müşterisiyle Çılgın Dondurmacı'nın yeni videosuSüper mini etekli müşterisiyle Çılgın Dondurmacı'nın yeni videosu
Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!

Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!

Yeni imajı ve dekoltesi dikkat çekti

Yeni imajı ve dekoltesi dikkat çekti

Sürpriz sonuçlar! 'Barajı bile zor geçiyor'

Sürpriz sonuçlar! 'Barajı bile zor geçiyor'

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

İlginizi Çekebilir

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

3. el dumana dikkat! Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

3. el dumana dikkat! Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.