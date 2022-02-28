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Haydar Dümen'in ölümünden sonra miras muamması! "Mezarı açılsın otopsi yapılsın"

28.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haydar Dümen'in 100 milyonluk kayıp mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken, iki çocuğu ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. Gaye ve Emek Dümen kardeşler, üvey anneleri Gül Dümen'i suçladı. Babalarının cenazesine katılmamaları için defin işlemlerinin sessizce yürütülüp gizlice gerçekleştirildiğini ileri süren kardeşler, "Mezarın açılıp otopsi yapılmasını istiyoruz. İhmalden şüpheleniyoruz" diye konuştu.

Haydar Dümen’in 100 milyonluk kayıp mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken, iki çocuğu tartışma yaratacak iddialarda bulundu. Gaye Dümen ve Emek Dümen kardeşler, üvey anneleri Gül Dümen’i suçlarken, babalarının cenazesine katılmamaları için defin işlemlerinin sessizce yürütülüp gizlice gerçekleştirildiğini iddia ettiler.

Haydar Dümen'in oğlu Emek Dümen, babasının hastaneye geç götürüldüğünü, ölümüyle ilgili şüphe içinde olduklarını belirterek otopsi talebinde bulundu.

"BABAMIZIN MEZARI AÇILSIN OTOPSİ YAPILSIN"

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Haydar Dümen'in 100 milyonluk kayıp mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken, iki çocuğu ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. Gaye ve Emek Dümen kardeşler, üvey anneleri Gül Dümen'i suçladı. Babalarının cenazesine katılmamaları için defin işlemlerinin sessizce yürütülüp gizlice gerçekleştirildiğini iddia ettiler.

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"İHMALDEN ŞÜPHELENİYORUZ"

Gaye Dümen, hastaneyle görüştüğünü belirtip ekledi: "Babam koronaya yakalanmış ve en son safhada hastaneye götürülmüş. Akabinde hemen entübe edilmiş. O yaştaki birisinin ateşi yükseldiği an hastaneye götürülmesi gerekirdi. Evde iyice ağırlaşması beklenmemeliydi." Emek Dümen ise "Mezarın açılıp otopsi yapılmasını istiyoruz. İhmalden şüpheleniyoruz" diye konuştu.

MİRAS MUAMMASI

Haydar Dümen'in vefat etmeden önce Sıraselviler'deki 100 milyonluk gayrimenkulünü tanıdığı bir emlakçıya devrettiğini ortaya çıkmıştı. Bu iddianın ardından ünlü psikiyatrın herkesten gizlediği üç çocuğu üvey anneleri Gül Dümen'i kendilerinden mal kaçırmakla suçlamıştı. Ardından da Dümen'in çocukları miras tespit davası açma kararı almıştı.

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