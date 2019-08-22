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Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı

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YAŞAM  | 22.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Antalya'da, bir hayırsever, marketin veresiye defterini 6 bin 500 TL'ye satın aldı. Borcunu ödemeye gelenlerden bazıları büyük sevinç yaşarken, bazıları ise "Keşke biraz daha alışveriş yapmış olsaydık" dedi.

Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, adını vermek istemeyen hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı. 6 bin 500 TL'lik borcu ödeyen hayırseverin, market sahibinden tek isteği borçların ödendiğine dair markete bir afiş asması oldu. Sabah borçlarını ödemek için markete gelenlerden bazıları defterinin satın alındığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşarken, bazıları da büyük sevinç yaşadı.

DAHA FAZLA BORÇ YAPMADIKLARINA ÜZÜLDÜLER

Market sahibi Osman Cengiz, bir tanıdıklarının aracılığıyla hayırseverin kendilerine ulaştığını söyledi. Bazı kişilerden uzun süreden beri alacaklarını tahsil edemediklerini dile getiren Cengiz, "Defterin fotoğrafını çekip gönderdik. Anında parayı hesabımıza gönderdi. Kim olduğunu bilmiyoruz, sağ olsun. Defteri çizip rafa kaldırdık. Bizden tek isteği marketin camına borcun ödendiğine yönelik afiş oldu. Biz de afişin fotoğrafını aracı aracılığıyla çekip kendisine gönderdik. Borcunu ödemeye gelenler oldu, hem şaşırdılar hem de çok sevindiler. Hatta 'Keşke biraz daha alışveriş yapmış olsaydık' diyenler oldu" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya market veresiye defteri

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