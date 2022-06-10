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  4. Hayko Cepkin'den Cem Yılmaz'a: Telif atmayın, aramızda çözelim

Hayko Cepkin'den Cem Yılmaz'a: Telif atmayın, aramızda çözelim

10.06.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayko Cepkin, sosyal medya hesabında paylaştığı paraşütle atlama videosunda Cem Yılmaz'ın AROG'daki repliğini kullandı. Cepkin, "Sayın Cem Yılmaz telif atmayın, aramızda çözelim" dedi.

Hayko Cepkin'den Cem Yılmaz'a: Telif atmayın, aramızda çözelim

Şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabı üzerinden paraşüt ile atlama videosu paylaştı.

Gönderiye Cem Yılmaz'ı da etiketleyen Cepkin, "Programlarda Hayko Cep numarası kayıt hikayeleriniz gördüm. Güldüm, eğlendim. Biz de sizin filminizin bi dublajını kullandık helal edin, telif atmayın. Kast lazımsa Hayko Cep'i arayın buluşak" ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Hayko Cepkin
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