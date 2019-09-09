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Hayley Atwell "Mission: Impossible 7"ın kadrosunda

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SİNEMA TV  | 09.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Hayley Atwell, sevilen seri "Mission: Impossible 7"ın kadrosuna dahil oldu.

Hayley Atwell "Mission: Impossible 7"ın kadrosunda

Christopher McQuarrie yönetmenliğindeki "Mission: Impossible 7" filminden ilk haberler gelmeye başladı. Marvel Sinematik Evreni’nin Ajan Carter’ı Hayley Atwell, Görevimiz Tehlike serisinin yedinci filminde boy gösterecek. Kaptan Amerika'nın büyük aşkı Peggy Carter olarak hafızalarda yer edinen Atwell’in yer alacağı "Mission: Impossible 7"ın, 2021’de izleyici karşısına çıkması planlanıyor. Hayley Atwell, seride yer alacağı haberini kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Güzel yıldız; "Görev kabul edildi. Ancak ben pek de emirleri takip eden biri değilimdir." diye bir mesaj ekledi.

Seriden Mission: Impossible Yansımalar ve Mission Impossible 5 filmlerinin yönetmen koltuğunda oturan usta yönetmen Christopher McQuarrie, yedinci film için yeniden kamera arkasındaki yerini alıyor. Tabii ki Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı filmde ona; serinin diğer filmlerinde de izlediğimiz Luther Stickell rolündeki Ving Rhames, altıncı film ile dördüncü kez Benji Dunn olarak izlediğimiz başarılı oyuncu Simon Pegg ve serinin Ilsa Faust'u olarak izlediğimiz güzel oyuncu Rebecca Ferguson eşlik edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mission: Impossible 7 Hayley Atwell Christopher McQuarrie Tom Cruise

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