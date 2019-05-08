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Hayran oldukları ünlüleri çizmeye çalıştılar ama sonuç felaket!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 08.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

Hayranların çoğu kendilerine sevdikleri ünlülere göstermek için türlü türlü yollar deniyor. Şimdi göreceğiniz hayranların tek amacı ise aşık oldukları ünlülerin karakalem çizimini yapmak tek sorun: Çizim konusunda sınıfta kalmaları...

Hayran oldukları ünlüleri çizmeye çalıştılar ama sonuç felaket!

Bazen bazı ünlülere karşı o kadar büyük hayranlık besleriz ki onları sanki ailemizden biri gibi görür kimi zaman da hayatımızın aşkı olarak değerlendiririz.

"Hayranlıktan" "fanatiğe" dönüşen bazı insanlar ise aşık oldukları ünlülere kendilerini duyurmak için özellikle sosyal medyada türlü türlü şeyler yapıyorlar.

Onlardan biri de ünlülerin karekalem çizimleri. Şimdi göreceğiniz fotoğraflardaki çizimler hayranları tarafından ünlü isimler için yapıldı. Tabii tek bir sorun var: sanata olan yetenekleri bir hayli göreceli.

Çoğu ünlü isimleri olduğundan çok farklı gösterirken çoğu da ilkokulda ilk defa resim dersi alıyor gibi çizdiği karekalem resimleriyle görenleri hayrete düşürüyor. İşte her konuya ama sanata asla el atmaması garanti olan hayranların ünlü çizimleri...

Jennifer Aniston
1

Justin Bieber

2

David Schwimmer

3

Zayn Malik

4

Rihanna

6

Morgan Freeman

7

Jackie Chan

8

Kim Kardashian

9

Brad Pitt
10

Britney Spears

11


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Anahtar Kelimeler:
ünlülerin karakalem çizimi kara kalem çizimi karekalem çizimleri

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