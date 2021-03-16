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Hayranlar isyanda! Savaşçı ne zaman başlıyor?

16.03.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Hayranlar isyanda! Savaşçı ne zaman başlıyor?

Fox Tv’nin iddialı yapımlarından Savaşçı dizisinin ne zaman yayınlanacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Savaşçı dizisinin geçen sezondan kalan 3 bölümü bu sezonun başında Fox TV ekranında izleyicilerle buluşmuştu. Peş peşe fragmanlar gelse de yayın tarihinin belli olmaması hayranlarını çok sabırsızlandırdı.

Savaşçı dizisinin hayranları, dizinin 5. sezon yayın tarihinin belli olmaması üzerine sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyor.

Savaşçı dizisinin geçen sezondan kalan 3 bölümü bu sezonun başında Fox TV ekranında izleyicilerle buluşmuştu. Berk Oktay ve Gaye Turgut Evin gibi iki önemli isim yapıma veda etti. Ayrılan yan karakterler de oldu.

Savaşçı dizisine yeni katılan Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ediz Hun gibi isimler ile heyecan müthiş bir şekilde yükseltildi…

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Ocak ayının başlarında ekip Eskişehir’de hazırlıkları tamamladı ve çekimler başladı. 2 aydır da çekimler yoğun bir tempoda devam ediyor. Aynı zamanda Savaşçı dizisinin fragmanları da üst üste paylaşılıyor. En son 5.sezon 4. fragmanı yayınlandı.

Savaşçı dizisi hayranları hasretle diziyi bekliyor ama ne zaman ekrana geleceği belli değil. Fox TV’nin 7 gün için 7 dizisi zaten yayında. Şimdi bunlardan birisini yayından kaldırmadan, Savaşçı dizisinin ekrana gelmesi mümkün değil.

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Anahtar Kelimeler:
Savaşçı dizisi Ediz Hun Tamer Karadağlı
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