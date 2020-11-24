Hayranlarını şoke edecek Matrix gerçekleri! Kullanılan gözlükler...

1999 yılında yayınlanan Matrix, gelmiş geçmiş en popüler bilim kurgu filmleri arasında yer alıyor. Keanu Reeves , Carrie-Anne Moss ve Laurence Fishburne'un rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Lana ve Lilly Wachowski oturmuştu.

İki devam filmi olan The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions'a dördünce devam filmi geliyor söylentileri duymaya başladık. Dört oscarlı bilim kurgu filmi hakkında sizlere 8 çarpıcı gerçeği açıklayacağız.

BAŞLANGIÇTA ÇİZGİ ROMANDI

The Matrix, bir çizgi roman fikri olarak ortaya çıktı. Wachowskis, Matrix'in senaryosundan 600 sayfalık bir çizgi roman oluşturmak için iki sanatçı arkadaşını işe almıştı.

UCUZ KOSTÜMLER

Matrix için şık kıyafetler yapan filmin kostüm tasarımcısı Kym Barrett, kostümlerin pahalı göründüğünü ancak düşük bir bütçeyle hazırladıklarını söyledi.

ÖZEL TASARIM GÖZLÜKLER

The Matrix filminde yer alan kişilerin taktığı son moda güneş gözlükleri, film için özel olarak tasarlandı. Güneş gözlüklerini ise Blinde Design Project'ten Richard Walker tasarladı.

WİLL SMİTH FİLM İÇİN İLK TERCİHTİ

Will Smith 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, Neo rolünün kendisine geldiğini ve "Wild Wild West” filmini yapmak için geri çevirdiğini söylemişti.