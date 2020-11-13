Matrix 4'ün merak edilen sorusu: Ajanlar neden hala var?

Matrix 4, koronavirüs arasıdan sonra ertelenen çekimlere Berlin’de devam ediyor. Matrix 4 hakkındaki her duyuruyu heyecanla bekleyen bilimkurgu hayranları, bir taraftan diğer Matrxi filmlerini izleyerek hafızalarını tazeliyor.

Ancak üçüncü film olan The Matrix Revolutions'ın sonunda ölen ya da ortadan kaldırılan ögeler düşünüldüğünde, yeni filmin nasıl devam edeceği de hayranlar tarafından epey merak ediliyor.

Bu belirsizlik devam ederken Ajanlar'ın da The Matrix 4’e geri döneceği ortaya çıkmıştı. Bu da Makineler ve insanlar arasında barış sağlanmışken neden Ajanlar'ın hala mevcut olduğu sorularını getirmişti.

MATRİX 4 HAKKINDAKİ TEORİLER

Matrix'te Ajan programları gerekli

Makineler, Ajan programını Matrix’teki diktatörlüğü sürdürmek için tasarlamıştı. Thomas Anderson gibi simülasyonu araştıran ya da Matrix’in olduğuna inananları yakalamaya çalışan Ajanlar, kişileri simülasyondan kurtarmaya çalışan Morpheus ve ekibiyle de savaşıyordu. Üçüncü filmin sonunda savaş sona erip barış sağlanınca da Ajanlar'ın da işlevini yitirmesi gerekiyordu.