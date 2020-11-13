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Matrix 4'ün merak edilen sorusu: Ajanlar neden hala var?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Matrix 4 filminin çekimleri Berlin’de devam ederken yeni filmi görmek için sabırsız olan hayranlar gelecek olan filmle ilgili teoriler üretmeye başladı. İlk Matrix filminin ardından ajanların varlığını sorgulayan bazı hayranlar, onların bu sefer düşman olmayabileceğini düşünüyor.

Matrix 4'ün merak edilen sorusu: Ajanlar neden hala var?

Matrix 4, koronavirüs arasıdan sonra ertelenen çekimlere Berlin’de devam ediyor. Matrix 4 hakkındaki her duyuruyu heyecanla bekleyen bilimkurgu hayranları, bir taraftan diğer Matrxi filmlerini izleyerek hafızalarını tazeliyor.

Ancak üçüncü film olan The Matrix Revolutions'ın sonunda ölen ya da ortadan kaldırılan ögeler düşünüldüğünde, yeni filmin nasıl devam edeceği de hayranlar tarafından epey merak ediliyor.

Bu belirsizlik devam ederken Ajanlar'ın da The Matrix 4’e geri döneceği ortaya çıkmıştı. Bu da Makineler ve insanlar arasında barış sağlanmışken neden Ajanlar'ın hala mevcut olduğu sorularını getirmişti.

MATRİX 4 HAKKINDAKİ TEORİLER

Matrix'te Ajan programları gerekli

Makineler, Ajan programını Matrix’teki diktatörlüğü sürdürmek için tasarlamıştı. Thomas Anderson gibi simülasyonu araştıran ya da Matrix’in olduğuna inananları yakalamaya çalışan Ajanlar, kişileri simülasyondan kurtarmaya çalışan Morpheus ve ekibiyle de savaşıyordu. Üçüncü filmin sonunda savaş sona erip barış sağlanınca da Ajanlar'ın da işlevini yitirmesi gerekiyordu.

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The Matrix 4’te Smith ve Johnson (Daniel Bernhardt) gibi Ajanlar’ın geri dönmesi için yapılan tahminlerden biri, onların ortadan kaldırılması yerine sürgün edilmiş olması. Örneğin Matrix’in eski sürümlerine ait programları yanına alan The Merovingian’ın (Lambert Wilson), Ajanlar’ı ekibine katmış olabileceği düşünülüyor.

Diğer bir alternatifse, barış zamanında Ajanlar’ın, Matrix’te zor kullanmayı bırakması ve insanların Matrix’ten çıkma sürecine yardımcı olması.

Yeni filmdeyse Seçilmiş Kişi’nin ve Ajanlar’ın dönüşü, Matrix’te sağlanan barışın tehlikede olduğunu gösteriyor.

Bu yüzden Makineler’in Ajanlar’ın gücüne ihtiyac duyduğu belirtiliyor. Ancak Ajanlar’ın bu sefer insanlığa mı yoksa başka bir tehlikeye karşı mı savaşacağı gizemini koruyor.

Yeni bir kötü program insanları tekrar köleleştirmeyi isteyebilir

Yeni filmde Makineler’in sözlerini tutmayıp insanlığı köleleştirmek için geri döndüğünü varsaymak epey basit.

Ancak yaygın bir teoriye göre, tamamen yeni bir kötü karakter olacağı düşünülüyor. Filmin büyük potansiyeli olduğunu belirten hayranlar, insanlar ve Makineler arasındaki savaşı tekrarlamak yerine, her iki türü de köleleştirmeyi amaçlayan yeni bir kötü karakterin ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

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MATRİX 4 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK

Lana Wachowski’nin yönetmenliğini üstlendiği Matrix 4’te bir kez daha Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un başrolde yer alıyor. Filmde onlara Neil Patrick Harris gibi yeni isimler de eşlik ediyor. Merovingian olarak Lambert Wilson ve Niobe olarak Jada Pinkett Smith'in yer alacak. Ayrıca Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Matrix 4'ün diğer önemli isimleri arasında yer alıyor.

Matrix 4’ün 22 Aralık 2021 tarihinde vizyonda olması planlanıyor.

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