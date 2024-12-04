Hayranlarının merakla beklediği Wednesday ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor! Çekimleri bitti, geri sayım başladı

23 Kasım 2022’de 8 bölümlük wednesday dizisinin ilk sezonu yayınlandı. Ardından ise hayranları ikinci sezon için bir bekleyişe girdi. Aradan geçen 2 yılın sonunda müjdeli haber geldi ve Netflix’in aktardığına göre, ikinci sezon çekimleri tamamlanan dizi 2025 yılında hayranlarıyla buluşacak.

Wednesday dizisinin ilk sezonu Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma, doğaüstü ve korku komedisi olarak karşımıza çıkmıştı. Dizinin ikinci sezonuna dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı.