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Hayranlarıyla başı dertte... Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında? İşte Özgü Kaya'nın hayatı!

17.10.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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Hayranlarıyla başı dertte... Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında? İşte Özgü Kaya'nın hayatı!

Hayranlarıyla başı dertte olan Özgü Kaya'nın Instagram fotoğraflarının altına neredeyse her dilden yorum geliyor. Güzelliği ile adını duyuran ünlü oyuncu Özgü Kaya kimdir? İşte Özgü Kaya'nın merak edilen hayatı...

Özgü Kaya'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarının altına neredeyse her dilde yorum geliyor. Bazı yorumlarda hayranları birbirine cevap bile veriyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile adını Türkiye sınırlarına da duyuran ünlü oyuncu Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında? İşte Özgü Kaya'nın hayatı...

özgü kaya instagram fotoğrafları

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

17 Haziran 1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya'nın ailesi aslen Uşak ilinin Eşme ilçesinden gelmiş. Özgü Kaya'nın boyu ve kilosu da çok merak ediliyor. 1.63 boyunda ve 53 kg ağırlığında olan güzel oyuncu şu an İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nde eğitim hayatına devam ediyor.

özgü kaya instagram fotoğrafları

Özgü Kaya ilk oyunculuk deneyimine Rojda Demirer, Gökçe Bahadır ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini oynadığı "Adı Efsane" isimli dizide Sibel karekterine hayat vererek başladı.

özgü kaya instagram fotoğrafları

Oyunculuğa 2007 yılında "Adı Efsane" dizisi ile başlayan Özgü Kaya ardından 2018 yılında TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Kutul Amare dizisinde Zeynep karakterine hayat verdi.

özgü kaya instagram fotoğrafları

Ekranlarda olduğu kadar sosyal medyada da sürekli gündem olan Özgü Kaya'nın başı hayranları ile dertte. Her paylaştığı fotoğrafın altına hayranlarının neredeyse her dilde yorumu geliyor. Bazı yorumlardan şikayetçi olan Özgü Kaya'nın şikayeti üzerine soruşturmalar da başlatıldı.

özgü kaya yorum

Özgü Kaya Instagram hesabına gelen bazı yorumlardan rahatsız olduğu için şikayette de bulunmuş. Fakat güzel oyuncunun Türkiye sınırlarını aşan güzelliği yüzünden takipçileri giderek artıyor. Umarız bundan sonra gelecek yorumlar güzel oyuncuyu üzmeyecek nitelikte olur.

özgü kaya yorum 2


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