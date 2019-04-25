Hayret verici olay! 100'den fazla kadının vajinalarının...

Davide Di Votti adlı bir sanatçı, kariyerini kadınların vajinalarının izlerini alarak benzersiz eserler yaratmaya adadı ve tüm modellerini Tinder adlı bir uygulamadan bulduğunu aktardı.

34 yaşındaki Davide Di Votti, kapsayıcılık ve eşitlik hakkında olumlu bir mesaj da veren şok edici bir sanat yaratmak istedi.

“Vajinaları boyama ve baskı yapma fikri aklımda hep vardı” diyen adam Tinder'da vücut boyama sanatı için model aradığını belirten bir profil hazırladı.

Profesyonel tiyatro eleştirmeni, ilk başta, vajinalarını çizmesine ve baskı almasına izin veren altı model buldu.

Viyana'dan gelen sanatçı o zamandan beri 100'den fazla renkli vajina baskısı oluşturdu - ve ardından sergi için 30 civarında resim seçti ve turneye çıktı.

Modeller çeşitli yaşlarda ve transseksüel, lezbiyen ve heteroseksüel kadınları içeriyordu.

Daha fazla sanat eseri oluşturmak için daha fazla model aramaya devam eden Davide yaptığı çalışma ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Kişisel ve şok edici bir şey yapmam gerektiğini ve bir tür mesaj iletebileceğimi düşünmeye başladım. İlginç olabilecek şeyleri düşünüyordum. Vajinaları boyama ve baskı yapma fikrim hep vardı ve bu fikri hayata geçirmeye karar verdim."