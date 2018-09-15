Burak Yılmaz için çarpıcı sözler

- Bu işin sorumlusu siz misiniz? "Ben bu yaşta, bu kadar deneyimden, bu kadar yaşanmışlıktan sonra böyle bir sıkıntılı durumda karar vermeyeceksem, belirleyici olmayacaksam niye buradayım? Benim için sadece Trabzonspor var ama öbür taraftan da yönetimimizde 14 kişi var. 14 kişi adına da karar verecek değilim. Burak’la ilgili kararı herkes verdi. Sabah 9’da bu kulübün kapısından giren, gece 9’da çıkan adamın da bir fikri olsun o kadar. Beni tanıyan tanır. Kendimi kimseye tanıtacak değilim. Ancak yaşananlar, hakkımdaki iddialar komik bile değil."

- Burak Yılmaz konusu neden bu kadar uzadı? "Bu tip para konuları, alacak-verecek işleri, disipline dair durumlar şu an için bütün takımlarda var. Ancak bu seviyede sadece Trabzonspor ve Burak arasındaki durumun konuşuluyor olması bana biraz tuhaf geliyor. Her takımda yaşanabilecek bir durumu yaşadık."

- Yaşananlar Ünal Karaman için sıkıntı olur mu?

“Ben bugüne kadar görev yaptığım hiçbir yönetimde bir teknik direktöre ‘Onu oynat, bunu oynat’ demedim, demem de. Çünkü herkesin yaptığı işe, herkesin alanına saygı duyuyoruz. Hocamız, Burak’ı hazır görürse oynatır, görmezse oynatmaz. Burak bu takımın bir oyuncusu. O da inanıyorumki futbolcu olarak yükümlülüklerini yerine getirecektir.”

- Kaptanlığı neden aldınız, kadro dışı gibi başka yaptırımlar olur mu?

"Burak, Trabzonspor kaptanlığına uygun bir hareket yapmadı. Bir takımın kaptanı şartlar ne olursa olsun kulübünü, federasyona şikayet etmemeli. Kadro dışı gibi bir durum da yine yönetim tarafından uygun görülürse olur, olabilir. Ama bizim temel gayemiz krizin sürmesi değil, Burak’ın kazanılması. Gönül bunu ister. Kulüp olarak asla Burak’a karşı özel bir art niyetimiz yok."

- Burak’la görüşecek misiniz?

"Ben bu kulüpte başkandan sonraki kişiyim. Ayrıca Burak’ı da Trabzonspor’a transfer eden ilk kişi benim. Yani öyle söylendiği gibi Burak Yılmaz düşmanlığım falan yok. Kendisi görüşmek isterse tabii ki görüşürüm. Özellikle benim Burak’a karşı asla bir artniyetim yok ve hiç olmaz."

- Ödemelerle ilgili sıkıntılar devam eder mi , nasıl bir planlamanız var?

"Türkiye’deki ciddi anlamdaki ekonomik sıkıntılar herkesin malumu. Öyle olmasıydı bu kadar sıkıntıyı ne biz ne de başka kulüpler çekirdi. Evet ödemelerimiz aksadı. Yapacak bir şey yok, oldu bir kere. Temmennimiz bu durumun uzamaması. Başkan çok uğraşıyor. Ekonomik sorunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz."

(Fanatik)

