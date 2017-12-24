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Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

MAGAZİN HABERLERİ | 24.12.2017 15:24 | Son Güncelleme 11 saat önce

Kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile evlenen Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman, verdiği bir röportajda söylediği sözler ile şoke etti. Arıman, "Kader 30’larında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı. Yatak odasında çareler tükenmez" diyerek şoke etti.

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman, kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile geçtiğimiz günlerde evlenmişti.

Arıman, Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a verdiği röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte o röportajdan dikkat çeken bölümler:

'GÖĞÜSLERİ SARKMIŞ OLURDU'
Yaşlı bir kadınla zaten yapamam ama inan bu kadarını da düşünmemiştim. Ama Kader olgun görünüyor. 30’larında olsaydı yine almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı, istemezdim. Fizik benim için önemli. Ha benimle yaş alır, o ayrı.

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Açıkça soracağım, bu yaşta 23 yaşındaki bir kıza cinsel açıdan yetebilir misiniz?
Olabilir, ne olacak? Kader diyor ki başka bir adamla 30 sene yaşayacağıma, seninle 10 sene yaşarım! Bunları konuştuk, bir gün yanında olmayacağımı söyledim.

'YATAK ODASINDA ÇARELER TÜKENMEZ'
 Kendimi yaşlı görmüyorum. Ama olabilir. Demokrasilerdeki gibi, yatak odasında da çareler tükenmez. İlaç kullanırım. Nereye kadar giderse. Bendeki potansiyeli gördü ki “Evet” dedi. Nefesine güvenmeyen, borazancı başı olmaz. Ben de kendime cinsel açıdan güveniyorum.

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
kendisinin sarkan yerlerinden haberi yok galiba.
ADAMSIN HAYTA...
Konuştukça batıyorsun İsmail biraz nefes al. Yaşlılık korkusu çenene de vurmuş yakışmıyor. Yaşının adamı ol biraz saçmalayıp durma. Gündemi meşkul ettin yeterince reklamını da yaptın çekil köşene de hayatını devam et...
Guzel ulkemin güzel insanları birer birer kafayı yiyor. Allah sonumuzu hayır etsin..
hayta kac sayı yaptıgınıda söyleki potadaki güçünü herkes bilsin?
Çok iğrençsin Ahmet. Neden Yeşilçamda iyi bir yerlere gelemediğinde belli olmuş oldu
DOĞRU DEMİŞŞ...
ADAMIN DİBİSİN DİBİ...
reziller
bu laflara kadinin tepkisi ne acaba. biz tepki versek ne oluuur vermezsek ne olur. kadini kucuk düşürücü laflar bunlar kadini basitlestiren bayagilaştiran laflar. demekki bu laflar bu kadini acitmiyor. o zaman gerisi teferruattir
tamamen ahlaksızlık açıklamaya bak. karısının memeleri ifşa ediyor ne biçim mide var anlamıyorum.
her turlu hoplatirim diyo reis
evlilik sadece yatak odası zaten dimi
Ülkedeki tüm derdimiz senin cinsel durumun zaten
30 olsa almazmışş lafa bakkk
yürü be haytaaa:)
70 inden sonra azanı ne yaparlardı arkadaslar bileniniz var mı?
dedim işte anladın onu????
Saçma sapan konuşuyor sus bari...
alan memnun satan memnun size ne yaw. herkesinki özel hayatta bu kamu hizmetimi? etik dahilinde ne isterlerse yapsınlar. oysa ne denkler var sokakta avluda bahçede.....
Allah aşkına neyin kafasını yaşıyorsun? Belki birkaç yıl daha hap falan derken durumu idare edersin sonra haplar da fayda etmez en sonunda çareler tükenmez diyerek abuk subuk şeylerle halledersin. Çocuklar da okuyor açık açık yazmıyorum anlayan anlar zaten. Kendisine de kullanır :)
toplumsal çöküş. gerizekalı madem bu yaşta birini aldın bari bekarını alaydın. evli bir cocuklu kadının gögüsleri çokmemiş mi daha ????????
adam ı meşhur ettiniz hiç bi iş yapmamış hababamdan başka unutulmuş adam evlendi meşhur oldu
sonra üzerinde gitti deriz hayta ismaıl deriz ahah
mutluluk çubuğunu takar kral en kötü tavşan gibi işler.
tedavi görmeden yaşamış.
Bir kadın bundan daha fazla aşağılanamaz,bu kadında medyatik olma derdinde.
Eşi utanmadı mı acaba kendisi ile ilgili bu açıklamalarından sonra???
bu yaşta yatakta başak bırakırsın. başakçılar da gece gündüz arkandan başak toplarlar. benden söylemesi...
Şuna gönül veren kızın beynine bı açıp bakılmalı sıkıntılı bir durum
Mesele doğru veya yanlış konuşmak değil ne konuştuğunu bilmektir. Yersiz ve dustursuz bi r muhabbet olmuş...
harbiden haytadan sözler bunamış bu lale
Teneşiri hazır edin
teesüf edeirm ben bu yapımcılara buna hayta diceklerine sapık ismail deselermiş ya
kıskanmayın lan adamı..Alan satan memnun size ne la..Yürü hayta
adamı genç birisiyle evlendi diye kıskanıyorlar. kendileri olsa balıklama atlarlar. adam almış nikahını kıymış bir aile kurmuş. milletin yatak odası birilerini neden geriyor anlaşılır gibi değil. hayret
Adamın balataları iyice sıyıttırmışlar sonunda, ağzına geleni söylemiş, dalga geçmiş bir bakıma. Bırakın kardeşim kim kiminle evleniyorsa size ne, Allah mutluluklarını daim etsin. Ülkemizde yaşları birbirine yakın olup da bir sürü boşanma yaşanıyor, neden onları konuşmuyorsunuz?
Ya adam sanki zorla almış gibi amma uzattınız ha!!!
çağdaşlar
Hayta, senin çenene vurmuş bu iş, bırak kızı, gitsin kendi dengine, kıza yazık olur, cicim aylarıda bit timi evliliğin çatırdar, bekleyip göreceğiz, sarkıtları ve dikitleri hangisi galip gelecek, benim önerim size tavsiyedir.
bu ahlaksızi daha fazla konuşturup TS reklamını yapmayın yakında boznuzlari çıkmış olur
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