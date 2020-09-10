Hayvan dışkısı içiyor olabilirsiniz! Marketten aldığınız yiyecek ve içecek kutularını mutlaka temizleyin

Yiyecek ve içecek kutuları, en yakın marketten alabilmeniz için uzun bir yol kat eder. Büyük depolarda depolanır ve küçük hayvanların varlığından veya depolandıkları çevrenin kirinden potansiyel olarak kirlenebilecekleri kamyonlarla taşınabilirler. Bu yüzden mutlaka yiyecek ve içeceklerinizi tüketeceğiniz kabın dışını mutlaka temizlemelisiniz.

TENEKE KUTUYA BİR HAYVAN İDRARINI YAPMIŞ OLABİLİR

Hayvan idrarı, biri leptospirosis olan bir dizi hastalığın bulaşma kaynağı olabilir. Bu, fare ve sıçan gibi hayvanların idrarında bulunabilen bir bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Leptospirosis, bakterilerle doğrudan temas yoluyla bulaşır. Semptomlardan bazıları ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve genel halsizliği içerir ve hatta daha şiddetli hale gelebilir ve sonuçta hastalığın daha ciddi bir şekline yol açabilir.

KONSERVE ÜRÜNLER ETRAFTAKİ TOZ VE KİR İLE KİRLENEBİLİR

Toz içeren yiyeceklerin yenmesi tavsiye edilmez, çünkü Pan Amerikan Sağlık Örgütü'ne göre bu bileşen hastalıklardan sorumlu mikroorganizmalarla bulaşabilir. Örneğin, Bacillus cereus bakterisi, insanlarda bulunduğunda ishale, karın kramplarına ve hatta kusmaya neden olabilir.