Hayvan dışkısı içiyor olabilirsiniz! Marketten aldığınız yiyecek ve içecek kutularını mutlaka temizleyin

Yiyecek ve içecek kutuları, en yakın marketten alabilmeniz için uzun bir yol kat eder. Büyük depolarda depolanır ve küçük hayvanların varlığından veya depolandıkları çevrenin kirinden potansiyel olarak kirlenebilecekleri kamyonlarla taşınabilirler. Bu yüzden mutlaka yiyecek ve içeceklerinizi tüketeceğiniz kabın dışını mutlaka temizlemelisiniz.
Hayvan idrarı, biri leptospirosis olan bir dizi hastalığın bulaşma kaynağı olabilir. Bu, fare ve sıçan gibi hayvanların idrarında bulunabilen bir bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Leptospirosis, bakterilerle doğrudan temas yoluyla bulaşır. Semptomlardan bazıları ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve genel halsizliği içerir ve hatta daha şiddetli hale gelebilir ve sonuçta hastalığın daha ciddi bir şekline yol açabilir.
Toz içeren yiyeceklerin yenmesi tavsiye edilmez, çünkü Pan Amerikan Sağlık Örgütü'ne göre bu bileşen hastalıklardan sorumlu mikroorganizmalarla bulaşabilir. Örneğin, Bacillus cereus bakterisi, insanlarda bulunduğunda ishale, karın kramplarına ve hatta kusmaya neden olabilir.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bu böcekler dizanteri, gastroenterit, ishal, tifo, kangren ve cüzzam gibi hastalıkların yaygın yayıcılarıdır. Bunlardan kaçınmanın en iyi yolu, kutuları açmadan önce sabun ve suyla yıkamaktır.
Kutuların kapakları sinek, örümcekler veya hamamböceği gibi küçük böcek izleri içerebilir. Kapağı temizlemezseniz, fark edilmeyebilir ve yemeğinize düşebilirler. Ek olarak, sinekler gibi bazı böcekler, tifo, kolera ve çocuk felci dahil olmak üzere 60'tan fazla hastalığın aktarıcısıdır. Muhtemelen yemeğinizde bunlardan hiçbirini istemezsiniz!
Konserve ürünlerinizi tüketmeden önce yıkıyor musunuz? Yeni alışkanlıklar oluşturmak için asla çok geç değil!
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