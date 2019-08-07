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Hayvanat bahçesi sakinlerine fıskiyeli serinlik

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

Konya’nın tek hayvanat bahçesi olan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde bulunan hayvanlar sıcak havalarda rahat etmeleri için kafeslerine yerleştirilen atomizerli fıskiyeler ile serinletilirken, bazı hayvanlara ise buzlu kokteyl keyfi yaptırılıyor.

Hayvanat bahçesinde sıcaklardan bunalan hayvanları serinletmek için fıskiyelerle su ve soğuk buharlı hava sıkılıyor. Yırtıcı hayvanlar buzlu et kokteyli, ayılar ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor. Başta aslan ve kaplanlar olmak üzere hayvanlar, günün belirli saatlerinde hortumla ıslatılıyor. Bu sayede serinleyen hayvanlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

10 YILLIK MİSAFİRLERE BUZLU KOKTEYL

Hayvanat bahçesinin 10 yıllık misafirleri, "Bozo" ile "Muzo" isimli ayılar da sıcaktan bunaldığından kafeslerindeki havuzda serinliyor. Havuz keyfi yayan iki ayıya, donmuş balık, et ve meyve kokteyli veriliyor. Ayıların suyun içerisindeki meyve keyfi, bahçeyi gezmeye en çok dikkat çeken noktası oluyor.

'SICAKLIK STRESİNİ ENGELLEYECEK C VİTAMİNLERİ VERİYORUZ'

Hayvanat bahçesinin veteriner hekimi Fatih Altay, hayvanların kışta ve yaz aylarında ayrı şekilde bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten Altay, "Yaz günlerin gelmesiyle birlikte havalarında mevsim normallerinin üzerinde gitmesinden dolayı hayvanlar bu sıcaklardan olumsuz etkileniyorlar. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına özellikle diyetlerine dikkat ediyoruz. Diyetlerin içerisine ise sıcaklık stresini engelleyecek C vitaminleri çeşitli besinler ve mineraller ilave ediyoruz. Yine yiyeceklerini oldukça serin vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında streslerini engellemek için fıskiye ve gölgelikler bazı hayvanların bulunduğu parmaklıkların içerisine havuzlar yapmaktayız” şeklinde konuştu.

Veteriner hekim Fatih Altay, “Hayvanat bahçesi olduğu için her zaman kendimizi yenilemek durumundayız. Geçen yıl ve bu yıl içerisinde hayvanat bahçemize 4-5 çeşit hayvan getirdik. Lama, alpaka geçen yıl içerisinde bunları dahil ettik. Her yıl geçtikçe hayvan çeşidimizi ve sayımızı arttırmak istiyoruz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
konya hayvan sıcak

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