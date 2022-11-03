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Hayvanat bahçesinde flörtöz anlar! Sevimli orangutan güzel ziyaretçiden etkilenince olanlar oldu

03.11.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da bir safari parkında çekilen görüntüler izleyenlerin içini ısıttı. 30 Eylül'de Bangkok'taki Safari World'de çekilen görüntüler genç bir kadın ziyaretçi ve sevimli orangutanın fotoğraf çekindiği samimi anları gözler önüne serdi.

Hayvanat bahçesinde flörtöz anlar! Sevimli orangutan güzel ziyaretçiden etkilenince olanlar oldu

Görüntülerde parlak şortuyla ziyaretçilerini ağırlamak için hazır görünen orangutanın 26 yaşındaki Panisara Rikulsurakan'ı ilgiyle karşıladığı ve onu sevimli bir şekilde kucakladığı ve öptüğünü görülüyordu. Bir Sumatra orangutanı olan sevimli canlı, daha sonra başını eğip genç kadının kucağına yattı ve yanaklarını öptü. Hatta sonrasında Panisara'nın sırtına atlayıp ona sevgiyle sarıldı.

İşte o anlar:

''İNSAN GİBİ''

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Orangutan daha sonra bir sonraki ziyaretçisi için hazırlanmak üzere bakıcısına geri döndü. Çekimin ardından konuşan Panisara, "Çok fazla sevgi gösteriyordu. Bana sarılmaya başladığında eriyecekmişim gibi hissettim. Beni tutarken gözlerine baktım ve tıpkı bir insan gibiydi. İçinde ruh olan bir insan. Onlar çok özel canlılar ve bu deneyim orangutanları daha çok önemsememi sağladı.'' diye konuştu.

ENDİŞELİLER

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Kritik olarak nesli tükenmekte olan Sumatra orangutanları, dünyanın en zeki primatları arasındadır. Çeşitli aletler kullanabilir, dallardan ve yapraklardan kendine yuva bile yapabilirler. Ancak PETA da dahil olmak üzere hayvan refahı grupları, bu canlıların turistleri eğlendirmek için 'sömürüldüğü ve aşağılandığı' konusunda endişeliler.

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Hayvanat bahçesi sahipleri ise, orangutanları güvenli bir ortamda yetiştirdiklerini ve dünyada sadece 14.000 civarında kalan türün korunmasına yardımcı olduklarını iddia ediyorlar.

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