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Sosyal medyada viral oldu! Orangutan turistin göğüslerine elleyip bir anda öpmeye başladı

02.07.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bangkok’ta safari dünyasını keşfetmek isteyen bir turist bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. İsmi açıklanmayan turistin sosyal medyada popüler olan görüntüler hayvanat bahçesinde poz vermek istediği sırada turist ve arkasında beliren bir orangutanın ilginç anlarına sahne oldu.

Sosyal medyada viral oldu! Orangutan turistin göğüslerine elleyip bir anda öpmeye başladı

Bangkok’ta hayvanat bahçesini ziyaret eden bir turist poz vermek istediği anlarda arkasında bir orangutanın durduğundan habersizdi. Salıncağa oturan kadına orangutan bir anda sarılmaya başladı. Önce kadının göğüsleri sıkan orangutan ardından ise kadını öpmeye başladı. O anları sosyal medyadan paylaşan kadın ve orangutan eğlenceli görüntüler ortaya çıkarttı.

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SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

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Turist ve orangutan arasındaki görüntüler sosyal medyada bir anda popüler olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler binlerce izlenmeye ulaştı. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan görüntülerde orangutanın samimi halleri dikkatleri çekti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bangkok
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