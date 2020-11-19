Hayvanat bahçesinde inanılmaz an! Goril ve yaralı kuş...

Avustralya'nın New South Wales şehrinde hayvanat bahçesindeki gorilin hareketleri tebessüm ettirdi.

Yaralı bir kuşa yardım ettiği gözlenen goril, önce kuşun kanatlarına hafifçe dokunuyor daha sonra onu hafifçe iterek uçmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Ancak, kuşa bir dakika yardım ettikten sonra, goril ilgisini kaybediyor ve kafesinin diğer tarafına geri dönüyor.

Dokunaklı anı fotoğraflayan kişi, 'bu kadar büyük bir hayvanın nazikçe dokunuşları inanılmazdı. Çok şaşkınım' dedi.

