Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hayvanat bahçesinde inanılmaz an! Goril ve yaralı kuş...

Hayvanat bahçesinde inanılmaz an! Goril ve yaralı kuş...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Yaralı bir kuşun uçmasına yardım etmeye çalışan ve iyi olup olmadığını kontrol eden goril, viral oldu.

Hayvanat bahçesinde inanılmaz an! Goril ve yaralı kuş...

Avustralya'nın New South Wales şehrinde hayvanat bahçesindeki gorilin hareketleri tebessüm ettirdi.

Yaralı bir kuşa yardım ettiği gözlenen goril, önce kuşun kanatlarına hafifçe dokunuyor daha sonra onu hafifçe iterek uçmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Screenshot_4

Ancak, kuşa bir dakika yardım ettikten sonra, goril ilgisini kaybediyor ve kafesinin diğer tarafına geri dönüyor.

Screenshot_1

Dokunaklı anı fotoğraflayan kişi, 'bu kadar büyük bir hayvanın nazikçe dokunuşları inanılmazdı. Çok şaşkınım' dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Şimdiye kadar yaptıkları yetmedi! Gören şaştı kaldıŞimdiye kadar yaptıkları yetmedi! Gören şaştı kaldı
Ara tatil yaklaşıyor! İşte çocukların bayılacağı tatil önerileriAra tatil yaklaşıyor! İşte çocukların bayılacağı tatil önerileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Duş sahnesiyle konuşuluyor
Duş sahnesiyle konuşuluyor
La Casa de Papel yıldızından çarpıcı iddia: 6. sezon...
La Casa de Papel yıldızından çarpıcı iddia: 6. sezon...
Sex Education'ın yıldızından itiraf: 'İçgüdülerimi takip ettim'
Sex Education'ın yıldızından itiraf: 'İçgüdülerimi takip ettim'
Macerayı uzaya taşıyan seriden beklenen haber geldi
Macerayı uzaya taşıyan seriden beklenen haber geldi
İlginizi Çekebilir
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'
Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Jennifer Lopez yine çok iddialı
Jennifer Lopez yine çok iddialı
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şimdiye kadar yaptıkları yetmedi! Gören şaştı kaldı
Şimdiye kadar yaptıkları yetmedi! Gören şaştı kaldı
Her şeyin ucuzunu aldı! Yıkık dökük banyonun dönüşümü beğeni topladı
Yıkık dökük banyonun dönüşümü beğeni topladı
Korku filmi yıllar sonra viral oldu! Yönetmeni uyardı: Gece izlemeyin...
O ülke filmi yasakladı, yıllar sonra TikTok'ta viral oldu
Bir de önünü görün... İnternetten aldığı gelinlik faciası oldu!
Bir de önünü görün... İnternetten aldığı gelinlik faciası oldu!
Zürafaya benziyor, 17 bin kişi boyu için takip ediyor!
Zürafaya benziyor, 17 bin kişi boyu için takip ediyor!
'İnsanüstü' fitness modeli dünyaya meydan okudu: 'Ben bu düzeni bozarım'
Dünyaya meydan okudu: 'Ben bu düzeni bozarım'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.