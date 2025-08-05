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Hayvanat bahçesinden olay çağrı! Evcil hayvanlar yem olarak istendi

Danimarka’nın kuzeyindeki Aalborg Hayvanat Bahçesi küçük evcil hayvanları olanlardan hayvanat bahçesine vahşi hayvanlar için bağış yapmalarını istedi. Bağışlanan hayvanların nazikçe uyutulacağı ve ardından yırtıcılara yem edileceği belirtildi.

Hayvanat bahçesinden olay çağrı! Evcil hayvanlar yem olarak istendi

Danimarka’nın kuzeyindeki Aalborg Hayvanat Bahçesi, küçük evcil hayvanların yırtıcı hayvanlara yem olarak bağışlanmasını talep etti. Özellikle tavuk, tavşan ve gine domuzu gibi küçük canlı hayvanların kabul edileceğini bildirildi.

Hayvanat bahçesinden olay çağrı! Evcil hayvanlar yem olarak istendi 1

Bu hayvanların doğada Avrupa vaşağı gibi yırtıcıların doğal avlarına benzediğini ve dolayısıyla "tam vücutlu" besin olarak tercih edildiklerini açıklandı. Hayvanlar, hayvanat bahçesine ulaştıktan sonra eğitimli personel tarafından uygun yöntemlerle uyutulup yırtıcılara yem olarak verilecek.

Hayvanat bahçesinden olay çağrı! Evcil hayvanlar yem olarak istendi 2

KISA ATLAR DA KABUL EDİLECEK

Yetkililer, boyu 147 cm’nin altında olan ve evcil hayvan pasaportuna sahip atları da kabul edeceğini duyurdu. Açıklamada, “Uzun süredir yırtıcı hayvanlarımızı kürklü ve kemikli etle besliyoruz. Bu, onların doğal beslenme alışkanlıklarını sürdürmeleri açısından büyük önem taşıyor. Uyumak zorunda olan hayvanların bu şekilde değerlendirilmesi mantıklı bir çözüm” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
hayvanat bahçesi
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