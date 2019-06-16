Hayvanlar aleminin tartışmasız en gamsız hayvanlarını sizler için bir araya getirdik. İşte o eğlenceli görseller...

İşte o eğlenceli görseller...
- Pardon ama onlara neden bağırmıyorsun? Ben yatınca mı kabahat!?
- Canım sıcak bir şeyler varsa versene, kuru kuru oturmayalım.
- Ne olacaksa olsun artık, vallahi yıldım!
- İkimizin de bir yatağı var işte, sen niye söyleniyorsun anlamadım?
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Stop ne demek biliyorsun değil mi?
- Yemedik masanızı bi duş alıp hemen gidiyorum.
- Ben burada bekliyorum, sen git bir mama falan kap gel.
- İstesem anında uçar giderim, ama istemiyorum.
- Ördekler giremez diye bir levha görmüyorum?
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Böyle daha rahat ediyorum, yere oturursam beton çekiyor, karın ağrısı yapıyor.
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Eylemsizlik prensibini test ediyorum.
- Belki siz dışardasınız da ben kafesteyim… Öyle düşünün.
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Birazdan da şarküteriye gidip bir şeyler yerim, burası harikaymış ya.
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Bas oğlum bas, korkma!
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Boşuna patiliyorsun illaki yiyeceğim bunları.
- Sorana kedili tart dersin amma abarttın.
- Çekinme kus sen, ben buradayım.
- Her yeri kaplamışsın nereye konsaydım?!
- Çek çek, ohh beleşe geziyorum valla.
- Farkındaysan oyuncak o, yerde yatmayı umursayacağını sanmıyorum.
- Ee fok balığıysam ne olmuş, foklar koltuğa oturamaz diye bir kaide mi var?
- Ayağımı yerden kessin yeter.
- Aman ne eğlenceli… Balon harika…
- Birader kıyıya kadar atsana beni, hiç ıslanmayayım şimdi.
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