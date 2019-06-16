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Hayvanlar aleminin tartışmasız en gamsız hayvanlarını sizler için bir araya getirdik. İşte o eğlenceli görseller...

serpil.hanoğlu serpil.hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.06.2019 05:05 | Son Güncelleme

Hayvan dediğin zaten gamsızdır. Düşünmez, hesap etmez, önüne ardına bakmaz. Ama birazdan göreceğiniz hayvanlar işi biraz abartmış gibi görünüyor. Sadece kendilerine odaklanmış bu hayvanların çevreleriyle en ufak bir ilgisi yok. E hayvan olmak bu demek zaten, bırakın rahat rahat takılsınlar.

Hayvanlar aleminin tartışmasız en gamsız hayvanlarını sizler için bir araya getirdik. İşte o eğlenceli görseller...

İşte o eğlenceli görseller...

  1. Pardon ama onlara neden bağırmıyorsun? Ben yatınca mı kabahat!?

1

  1. Canım sıcak bir şeyler varsa versene, kuru kuru oturmayalım.

2

  1. Ne olacaksa olsun artık, vallahi yıldım!

3

  1. İkimizin de bir yatağı var işte, sen niye söyleniyorsun anlamadım?

4

  1. Stop ne demek biliyorsun değil mi?

    5

  2. Yemedik masanızı bi duş alıp hemen gidiyorum.

6

  1. Ben burada bekliyorum, sen git bir mama falan kap gel.

7

  1. İstesem anında uçar giderim, ama istemiyorum.

8

  1. Ördekler giremez diye bir levha görmüyorum?

9

  1. Böyle daha rahat ediyorum, yere oturursam beton çekiyor, karın ağrısı yapıyor.

    10

  2. Eylemsizlik prensibini test ediyorum.

    11

  3. Belki siz dışardasınız da ben kafesteyim… Öyle düşünün.

12

  1. Birazdan da şarküteriye gidip bir şeyler yerim, burası harikaymış ya.

    13

  2. Bas oğlum bas, korkma!

    14

  3. Boşuna patiliyorsun illaki yiyeceğim bunları.

    15

  4. Sorana kedili tart dersin amma abarttın.

16

  1. Çekinme kus sen, ben buradayım.

17

  1. Her yeri kaplamışsın nereye konsaydım?!

18

  1. Çek çek, ohh beleşe geziyorum valla.

19

  1. Farkındaysan oyuncak o, yerde yatmayı umursayacağını sanmıyorum.

20

  1. Ee fok balığıysam ne olmuş, foklar koltuğa oturamaz diye bir kaide mi var?

21

  1. Ayağımı yerden kessin yeter.

22

  1. Aman ne eğlenceli… Balon harika…

23

  1. Birader kıyıya kadar atsana beni, hiç ıslanmayayım şimdi.

Umursamaz-gamsiz-hayvanlar-24


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Anahtar Kelimeler:
hayvan gamsız hayvanlar

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