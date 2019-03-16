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Hayvanlara su verecekti sırılsıklam oldu

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Keçilere su vermek için kovayı taşıyan çocuk korkunca yanlışlıkla suyu başından aşağı döktü. Minik çocuk iyilik yapayım derken sırılsıklam oldu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde bir besiciye ait onlarca keçinin susuz olduğunu gören bir çocuk ve babası su dolu kovayı önlerine bırakmak istedi.

Kovayı alan küçük çocuk, suyu keçilerin önüne bırakmak istediği an, keçilerden birinin kendisine doğru geldiğini gördü. Korkudan geri çıkmak isteyen küçük çocuk, elindeki kovayı üzerine dökerek ıslandı. Sırılsıklam olan çocuk ağlarken çevredekiler ise kahkahaya boğuldu.

Çocuğun babası çektiği videoyu sosyal medyada paylaşınca görüntü izlenme rekorları kırdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şırnak Çocuk Su hayvan keçi

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