Hayvanlarını otlatırken, lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı

Ovacık’ın yüksek kesimlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatırken kar yağışı sürprizi ile karşılaşan Orhan Demir, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak anın tadını çıkardı.
Demir, bir taraftan canlı yayın yaparak, “Maşallah güzel yağıyor. 5'inci ayın 8'i. Böyle akşama kadar yağarsa yarım metreyi geçecek herhalde” dedi.
(İHA)
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