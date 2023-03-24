Hayvansal Üretim mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Hayvansal Üretim Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

İnsanlar için temel gıdalardan olan hayvansal gıdaların sağlıklı bir şekilde üretilmesi oldukça önemlidir. Bu gıdalara çok fazla talep olduğu için de sistemlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi gerekir. Hayvansal üretimin kaliteli olması için üniversitelerde hayvansal üretim bölümü açılmıştır. Çok eski bir bölüm olmayan Hayvansal Üretim Bölümü, insan sağlığı açısından önemli bir yer tutar. Hayvansal üretim bölümünden mezun olan öğrenciler, sektördeki bu ihtiyacı kapatmak için çalışan nitelikli personeller hâline gelir.

Hayvansal Üretim Bölümü nedir?

Biyoloji temel bilim dallarının öğretildiği Hayvansal Üretim Bölümü, besin olarak kullanılan hayvanların sağlıklı ve verimli bir şekilde üretilmesini amaçlar. Hayvansal gıda üretimi alanında eğitim veren bu bölüm lisans programıdır. Sayısal puan türünden öğrenci alan Hayvansal Üretim Bölümü, hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacak nitelikli elemanlar yetiştirir. Hayvansal üretimde verimliliğe dair pek çok ders verilir. Hayvansal üretimin artması için ihtiyaç duyulan bilimsel çalışma ve araştırmaları bu bölümden mezun kişiler gerçekleştirilir. Bu üretim alanında yetiştirme, besleme ve yem teknolojilerini kullandıkları için hayvancılığın gelişmesine katkı sağlarlar. Hayvansal Üretim Bölümünde okuyan öğrenciler, Ziraat Mühendisi unvanı da alabilmektedir.

Hayvansal Üretim Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Hayvansal Üretim Bölümü, üniversitelerin lisans programları arasında yer alır. Yani 4 yıllık bir bölümdür. Çok yaygın bir bölüm olmasa da günümüzde üniversiteler bu bölümü yavaş yavaş açmaya başlamaktadır. 8 dönemlik eğitim hayatı boyunca biyoloji temelli pek çok ders verilir. Bu bölümde okuyan öğrenciler 4 yıllık eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladıklarında mezun olmaya hak kazanır. Bazı üniversiteler staj zorunluluğu da sunar. Üniversitenin mezuniyet koşullarını tamamlayan öğrenciler bölümden mezun olarak çalışmaya başlayabilirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programları ile kendini geliştirmek isteyen kişiler de bu bölümü daha üst programlarda bulabilir.

Hayvansal Üretim Bölümü dersleri nelerdir?

Hayvansal Üretim Bölümünde okutulan dersler, daha çok biyoloji ağırlıklıdır. İlk yıl botanik, ikinci yıl hayvan besleme biyokimyası, üçüncü yıl hayvan yetiştiriciliği ve son yıl ise üreme biyolojisi ağırlıklı dersler verilir. Bu bölümün derslerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

Genel biyoloji

Genetik

Zootekni

Tarım ekonomisi

Et ve et ürünleri teknolojisi

Bitki koruma

Hayvan ıslahı

Yemler bilgisi

Fizyoloji

Yapay tohumlama

Hayvan yetiştirme ilkeleri

Mikrobiyoloji

Tarımsal mekanizasyon

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği

Hayvansal üretimde planlama ve organizasyon

Hayvansal Üretim mezunları ne iş yapar?

Hayvansal Üretim Bölümünden mezun olan kişiler çalıştıkları yerlerde pek çok görev üstlenirler. İş alanı ve tanımı oldukça geniş olan bir meslektir. Hayvansal Üretim mezunlarının yaptığı işler arasında şunlar yer alır:

Hayvansal gıda üretimi için üretilen yeni teknolojileri kullanır ve bunlarla üretim yapılmasını sağlar.

İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı bir şekilde gıda üretimi yapar.

Hayvansal üretim konusunda modern üretim teknikleri ve bilgisayar yazılımlarını öğrenerek çalışmalar yapar.

Hayvansal gıdaların üretiminde kalite standartlarına uyulmasını sağlar.

Hayvanların en verimli ve en sağlıklı hale gelmesi için gerekli çalışmaları yürütür.

Hayvansal gıda üretiminde verimi düşüren faktörleri tespit ederek çözüm yolları arar.

Hayvanların ıslahı ve genetiğini bilerek sorunları çözerken bu bilgileri kullanır.

Hayvansal Üretim mezunları iş imkânları nedir?

Hayvansal Üretim Bölümünden mezun olan kişiler hem özel sektörde hem de devlette iş bulabilir. Geniş bir iş alanına sahip olan bu bölüm mezunları, araştırmalara katılabilir ve laboratuvarlarda çalışabilir. Hayvansal Üretim Bölümünden mezun olan kişiler şu unvanları alabilir:

Tarım teknikeri

Hayvan yetiştirici

Tarım personelİ

Hayvan bakım uzmanı

Hayvansal Üretim mezunları nerelerde çalışır?

Hayvansal Üretim Bölümü mezunlarının çalışma alanı oldukça geniştir. Hayvansal üretimi artırmak için özel çiftliklerde çalışabilirler. Özel sektörde ve devlet kurumlarında hayvansal üretim alanında çalışacak pek çok kişiye ihtiyaç duyulur. Bu alanla ilgili çeşitli araştırmalar yapmak için Hayvansal Üretim Bölümünden mezun kişiler laboratuvarlarda görev alabilir. Aynı zamanda akademik kariyer yapmak isteyenler de gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra üniversitelerde akademisyen olabilir. Hayvansal üretim bölümünden mezun kişilerin çalışma alanları arasında şunlar sayılabilir:

Seralar

Botanikler

Bitkisel gıda üretim firmaları

Tarla ve bahçeler

Ziraat işleri müdürlükleri

Tarım ve Orman Bakanlığı

Hayvansal gıda üretim firmaları

Hayvansal Üretim mezunlarının kamuda iş olanakları nedir?

Hayvansal Üretim Bölümünden mezun olan kişiler, devlet kurumlarında çalışma imkânı bulabilir. Kamu personeli olarak sayılacak bu elemanlar, öncelikle KPSS’ye girmelidir. Yeterli puanı aldıktan sonra çalışmak istedikleri kurum için tercih yapabilirler. Hayvansal Üretim Bölümünden mezun olan kişilerin çalışabileceği devlet kurumları arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı en bilinenidir. Bakanlığa bağlı çalışan hayvansal gıda üretim işletmelerinde de çalışabilirler. Belediyelerin ilgili birimlerinde de hayvansal üretim mezunlarına ihtiyaç duyulur.

Hayvansal Üretim mezunlarının özel sektörde iş olanakları nedir?

Özel sektörde çalışmak isteyen hayvansal üretim bölümü mezunları, bu alanda rahatlıkla iş bulabilir. Genellikle hayvansal gıda üretimi yapan işletmelerin çoğu özel olduğu için bu alanda özel firmalarda iş bulmak daha kolaydır. Hayvansal gıda üretimi yapan özel çiftlikler ve tarım ve hayvancılık işletmeleri, özel sektör iş olanağı olarak sayılabilir. Ayrıca hayvansal üretim bölümünden mezun kişiler, şahsi şirketlerini de kurabilir. Bu sayede çalışmalarını daha rahat bir şekilde yürütebilirler. Ayrıca bu bölümden mezun kişiler uzman, danışman ya da araştırmacı olarak da çeşitli kurumlarda yer alabilir. Hayvansal gıda üretiminin yapıldığı laboratuvarlar da hayvansal üretim mezunlarının araştırmacı olarak çalışabileceği yerler arasında sayılabilir.

