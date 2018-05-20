MAGAZİN

Hazal Kaya 'Bekaret testi sahnesi sağlığımı bozdu'

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2018 21:48 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Hazal Kaya’dan şaşırtan bir itiraf geldi. Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde rol alan Hazal Kaya, verdiği bir röportajda geçmişte rol aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki bekaret testi sahnesi yüzünden psikolojik sorun yaşadığını ve şeker hastalığının ortaya çıktığını söyledi.

Hazal Kaya 'Bekaret testi sahnesi sağlığımı bozdu'

Oyuncu Hazal Kaya’dan uzun süre konuşulacak ve oyuncu psikolojisini gündeme getirecek bir açıklama geldi. Şu sıralar beğeniyle izlenen Bizim Hikaye adlı diziyle ekrana gelen Kaya, geçmişte rol aldığı ‘Adını Feriha Koydum’ dizisindeki bekaret testi sahnesinin kendisinde yarattığı olumsuz etkileri anlattı.

SAHNE ATILDI AMA…
Kaya, direnerek sahneyi senaryodan çıkarttığını belirtti ve şunları söyledi: “Başrolünü oynadığım ‘Adını Feriha Koydum’ ağır tecrübeydi. Feriha’ya bekaret testi yapılıyordu. Bunu normalize etmemek için sahneyi oynamak istemediğimi belirttim. Sahne atıldı. Ama o kadar çok eleştiri aldım ki sağlığım bozuldu. Şeker hastalığım o dönem çıktı”…

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Anahtar Kelimeler:
hazal kaya Adını Feriha Koydum

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
psikolojin niye bozuldu? herkrs biliır kimin ne oldfuğunu
Çok beğeniyoruz eşimle bu hanım kızı, yolu açık olsun.
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