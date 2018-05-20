Hazal Kaya 'Bekaret testi sahnesi sağlığımı bozdu'

Oyuncu Hazal Kaya’dan uzun süre konuşulacak ve oyuncu psikolojisini gündeme getirecek bir açıklama geldi. Şu sıralar beğeniyle izlenen Bizim Hikaye adlı diziyle ekrana gelen Kaya, geçmişte rol aldığı ‘Adını Feriha Koydum’ dizisindeki bekaret testi sahnesinin kendisinde yarattığı olumsuz etkileri anlattı.

SAHNE ATILDI AMA…

Kaya, direnerek sahneyi senaryodan çıkarttığını belirtti ve şunları söyledi: “Başrolünü oynadığım ‘Adını Feriha Koydum’ ağır tecrübeydi. Feriha’ya bekaret testi yapılıyordu. Bunu normalize etmemek için sahneyi oynamak istemediğimi belirttim. Sahne atıldı. Ama o kadar çok eleştiri aldım ki sağlığım bozuldu. Şeker hastalığım o dönem çıktı”…

